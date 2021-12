Ärzte ohne Grenzen : „Was es jetzt braucht, ist die Freigabe der Patente“

In einigen Ländern Afrikas liegt die Impfquote bei unter zwei Prozent – weil es an Corona-Impfstoffen fehlt. Parnian Parvanta, Vizepräsidentin der deutschen Sektion von Ärzte ohne Grenzen, fordert deshalb die Aufhebung von Patenten.

Frau Parvanta, wann waren Sie zuletzt in Afrika?

Ich war im April 2019 in der Elfenbeinküste. Das war mein letzter Einsatz vor Corona. Jetzt im Januar plane ich einen Einsatz in Jemen. Mit Ärzte ohne Grenzen sind wir in mehr als 70 Ländern tätig. Der Bedarf wurde durch Corona noch größer.

Wie sieht die Corona-Lage vor Ort aus?

Das ist schwer zu sagen. Gerade haben wir wieder steigende Zahlen in Uganda und in Südafrika. Das Problem ist, dass es in vielen Ländern an Testkapazitäten fehlt. Sogar in Kliniken ist es nur schwer möglich, sich testen zu lassen. Das heißt, wir haben gar keine Zahlen, um wirklich sagen zu können: Wie ist die Ausbreitung? Wie viele Menschen haben das Virus? Wie viele sterben an diesem Virus? Hinzu kommt, dass die Kliniken die Versorgung von Corona-Patienten teilweise nicht gewährleisten können. In vielen Kliniken ist eine Sauerstoffversorgung nicht möglich und es gibt nicht genug Intensivstationen.

In vielen Ländern Afrikas liegt die Impfquote unter fünf Prozent, dabei sollte die COVAX-Initiative dafür sorgen, dass auch ärmere Länder Impfstoffe erhalten. Wie funktioniert die Verteilung?

Die Idee von COVAX war, dass Impfstoffe weltweit fair und solidarisch verteilt werden, um vor allem medizinisches Personal und Menschen, die besonders gefährdet sind, bis Ende 2021 flächendeckend weltweit zu impfen. In afrikanischen Ländern ist die Bevölkerung zwar sehr jung, das heißt, sie können eine Corona-Infektion vielleicht besser wegstecken, aber wir haben in diesen Ländern auch ganz andere Erkrankungen als in Deutschland, die das Immunsystem schwächen wie HIV, Tuberkulose, Mangelernährung. Sie machen eine Corona-Erkrankung gefährlicher.

In Deutschland sind jetzt 70 Prozent der Menschen geimpft, in manchen afrikanischen Ländern noch nicht mal zwei Prozent. Das liegt unter anderem daran, dass COVAX nicht genug Impfstoffe bekommen hat. Einzelne Nationalstaaten haben mit den Pharmafirmen Verträge abgeschlossen, was dazu geführt hat, dass reichere Länder 80 Prozent der Impfstoffe erhalten haben.

COVAX hatte also gar keine Chance, medizinisches Personal und alle, die gefährdet sind, zu versorgen. Aber auch die Spenden, die Weitergabe von Impfstoffen an COVAX ist unglaublich schleppend vorangegangen, sehr unkoordiniert, teilweise auch reglementiert durch die Pharmafirmen.

Wie läuft das Impfen vor Ort?

Leider ist es auch so, dass in manchen Ländern Impfstoffspenden relativ kurzfristig ankommen, häufig ist das Verfallsdatum nicht mehr weit weg. Die müssen dann ganz schnell verimpft werden. Wir sehen aber gerade in Deutschland, dass eine Impfkampagne nicht so schnell durchgeführt werden kann. Und dann erwartet man von ärmeren Ländern, dass sie die Impfstoffe rasch verteilen. Es geht aber nicht nur um Impfstoffe, sondern auch um medizinisches Material. Zum Impfen werden auch Desinfektionsmittel und Spritzen benötigt; es fehlt an Testmöglichkeiten und Schutzausrüstung.

Nicht nur Ärzte ohne Grenzen fordert, dass Impfstoffpatente ausgesetzt werden. Aber gibt es denn überhaupt Kapazitäten für die Impfstoffproduktion in ärmeren Ländern?

Die Kapazitäten und Qualifikationen sind auch im Süden vorhanden. Es fehlt nur am Willen des Nordens. Die Initiative kommt ja von Südafrika und Indien. Indien versorgt seit Jahren die Welt mit Medikamenten und Impfstoffen. Auch in Südafrika gibt es Firmen, die dort Medikamente herstellen. Mittlerweile unterstützen über 100 Länder die Freigabe von Patenten, darunter auch die USA, Australien oder Brasilien. Wer nicht mitmacht, ist die Europäische Union. Vor allem Deutschland blockiert das.