Telemedizin : Video-Chat mit dem Gynäkologen

Obwohl Dorota und Philipp Kisker ihren weißen Arztkittel abends gegen bequeme Freizeitkleidung tauschen, haben sie praktisch nie Feierabend. Oft werden sie um Rat gefragt: beim Essen mit Freunden, beim Treffen mit der Familie, beim Plausch unter Nachbarn. Dorota Kisker arbeitet als Pränataldiagnostikerin in einer gynäkologischen Praxis, Philipp Kisker als Reproduktionsmediziner in einer Kinderwunschklinik. An die informellen Beratungsgespräche im Flüsterton haben sie sich längst gewöhnt. Als dann aber eine Freundin aus Amerika anrief, um via Videokonferenz medizinische Hilfe zu erfragen, wurde dem Paar einmal mehr bewusst, wie groß der Beratungsbedarf vieler Patientinnen ist, wenn es um gynäkologische Themen geht.

Die Kommunikation zwischen Arzt und Patient werde durch den Zeitdruck im oft stressigen Klinik- oder Praxisalltag erschwert, berichtet Philipp Kisker. „Oft können Fragen nicht ausreichend geklärt werden, oder sie tauchen erst auf, wenn der Termin vorüber ist.“ Deshalb wollen sie Patientinnen und Paaren mit einer Videosprechstunde die Möglichkeit bieten, ärztlichen Rat einzuholen, ohne eine Praxis aufsuchen zu müssen. Da Sprachbarrieren den Austausch zwischen Arzt und Patient oft zusätzlich erschweren, können Patienten Beratungsgespräche auch in Englisch, Polnisch und Spanisch ausmachen. Im Dezember hat sich das Ärztepaar mit einer rein telemedizinischen Gynäkologie-Praxis selbständig gemacht. Nach ihren Worte ist es die erste dieser Fachrichtung in Deutschland.