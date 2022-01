Erle und Hasel blühen schon : Frühe Frühblüher plagen Allergiker

Aktualisiert am

Corona? Schnupfen? Wenn in diesen Tagen die Augen tränen und die Nase läuft, kann auch eine Frühblüher-Allergie die Ursache sein.

Corona-Infektion? Schnupfen? Oder eine Pollenallergie? Wer in diesen Tagen von juckenden und tränenden Augen geplagt ist und sich öfter die Nase putzen muss, sollte diese Unverträglichkeit in Betracht ziehen. Ein Kitzelreiz der unangenehmen Art im Rachen kann auch hinzukommen, wenn jemand auf den Blütenstaub von Haselnuss und Erle allergisch reagiert.

Den Pollen dieser beiden Baum- und Straucharten schreiben Experten eine mäßige bis hohe allergische Potenz zu. Anders gesagt: Sie reizen die Schleimhäute zum Teil heftig. Gemeinhin blühen Erle und Hasel erst Ende Januar. Doch aufgrund der mit dem Klimawandel verbundenen milden Temperaturen zeigen sich ihre Blütenstände schon seit einigen Tagen im Rhein-Main-Gebiet und andernorts in Hessen sowie in Deutschland.

Bis zu zehn Zentimeter lange Blütenstände

Erle und Hasel bilden charakteristische sogenannte Blütenkätzchen aus, die gelb-grün an Ästen hängen. Im Falle der Erle sind sie dunkler und tendieren ins Braune. Sie können bis zu zehn Zentimeter messen und enthalten die plagenden Allergene.

Diese frühen Frühblüher stechen überall im Stadtgebiet, aber auch in der Vegetation an Straßen ins Auge. Wer sie nicht verträgt, muss sich auf mehrere unangenehme Wochen einstellen. Gemeinhin blühen beide Arten Anfang März am stärksten. Wer sich nicht sicher ist, ob er eine Allergie hat, sollte sich testen lassen. Das ist bei Allergologen und Hautärzten möglich.