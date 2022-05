Frankfurter Oberbürgermeister : Die Stadt kann ihn mal

Dieses Bild wird bleiben: SGE-Trainer Glasner und Kapitän Sebastian Rhode können es noch nicht ganz fassen, aber gleich „überreichen“ sie den Europapokal an Peter Feldmann Bild: via REUTERS

Frankfurt hatte Glück. Nicht jede Stadt kann auf eine Liste von Oberbürgermeistern blicken, deren Namen man kennen sollte. Franz Adickes schuf neue Wohngebiete, die im ganzen Land bekannt sind, wie West-, Ost- und Nordend, ließ den Alleenring bauen und den Osthafen. Ludwig Landmann konnte die im 19. Jahrhundert untergegangene Frankfurter Messe wiederbeleben – und musste den Nazis weichen. Zu den Aufgaben von Walter Kolb zählte der Wiederaufbau, zu nennen sind Römer, Kaiserdom und die Rekonstruktion des Goethehauses. Kolb ließ aber auch das Waldstadion zur damals zweitgrößten deutschen Sportarena ausbauen, hinzu kommt sein Anteil am Wiederaufbau der Paulskirche.

Walter Wallmann setzte den Wiederaufbau der Fachwerkhäuser auf dem Römerberg durch und unterstützte die Bürgerinitiative zur Wiederherstellung der Alten Oper. Er sorgte für die Sanierung des Bahnhofsviertels, legte den Grundstein für das Museumsufer. Petra Roth wurde als erste Bürgermeisterin direkt gewählt, sie modernisierte die Haltung zum Islam, zu Migrations- und Integrationsfragen und zur Drogenpolitik. Roth wurde für höchste Ämter gehandelt. Andere Namen füllen mehr als nur die Zwischenräume, Volker Hauff zum Beispiel oder An­dreas von Schoeler.

Jetzt hat Frankfurt Pech. Denn da ist noch Peter Feldmann von der SPD, der Amtsinhaber. Er hat ein zu großes Erbe angetreten, einen ehrenvollen Abschied verpasst und das Amt entzaubert. Er lässt die Wertschätzung und die Ehrlichkeit vermissen, die man haben muss, um das Amt des Oberbürgermeisters der Stadt Frankfurt am Main so erfolgreich auszuüben, dass man dafür gut in Erinnerung bleibt.

Feldmann tritt nicht zurück

Feldmann tritt nicht zurück, obwohl jeder in der Stadt davon ausgeht, dass vom Landgericht eine Anklage wegen Vorteilsnahme im Amt gegen ihn zugelassen wird. Er tritt nicht zurück, obwohl ihn alle relevanten Parteien dazu auffordern, seine eigene eingeschlossen. Er tritt nicht zurück, obwohl seine Amtsführung seit Wochen nur noch von Peinlichkeiten beherrscht wird.

Auf eine Durchsuchung seines Amtszimmers folgte ein übler Altherrenwitz gegenüber den Flugbegleiterinnen auf der Reise zum Europa-League-Pokalfinale nach Sevilla. Das spätere Fehlverhalten beim Empfang für die Pokalsieger hat ihn im Stadion der Eintracht zu einer unerwünschten Person werden lassen. Feldmann glaubt, trotz allem, sein Amt ausüben zu können, selbst dann, wenn gegen ihn ein Strafprozess geführt wird. Denn er hat es bis hierher geschafft, mit einem charmanten Schmunzeln und einem kumpelhaften Augenzwinkern durch sein Leben zu kommen.

Auf Sand gebaut

Es kann sein, dass nichts daran justiziabel ist, weil ein Augenzwinkern notariell nicht beglaubigt wird. Aber alles Wichtige, was man sich in Feldmanns Leben genauer anschaut, ist für jemanden, der in seine zweite Amtszeit mit gut 70 Prozent der abgegebenen Stimmen gewählt worden ist, auf einem erstaunlich schlecht belastbaren Beziehungs-Sand gebaut.

Da er selbst immer wieder – ohne Not – seine beiden Kinder erwähnt, sei auch darauf hingewiesen: Anderen gelingt es besser, Privates und Berufliches auseinanderzuhalten und die Partnerschaft(en) besser beisammenzuhalten. Auch Trennungen sollen schon einvernehmlicher abgelaufen sein: Vor langen Prozessen jedenfalls ist Feldmann nicht bange, weshalb ihn ein solcher rund um seine AWO-Affäre, die ihm die Anklage der Staatsanwaltschaft eingebracht hat, auch nicht schreckt.

Seine Lebenserfahrung zeigt bisher: Menschen verlieren das Interesse, es richtet sich schon irgendwie, vordergründig. Verletzungen aber bleiben zurück, und irgendwann kommen die Rechnungen, emotional und pekuniär. Begleichen will er sie nicht. Er setzt auf eine Art Verjährung im Amt, auf nichts anderes lassen seine jüngsten öffentlichen Aussagen schließen.

„Bis zum Ende der Sommerpause“ will er sich nun weitestgehend aus den wichtigsten Terminen zurückziehen. Warum nur so kurz? Die Stadt soll über seine Auftritte auch nicht mehr informieren. Ist das überhaupt erlaubt? Dazu passt, dass er nicht weniger arbeiten will, „sondern anders“. Doch in der Stadtregierung wird ihm niemand mehr zuhören.

Entlarvendes findet sich in jedem Detail. Über das Video seiner schlüpfrigen Flugzeugansprache habe er „sich selbst erschrocken“, sagt Feldmann: Wie passt das zu der Aussage seines Sprechers, er habe sich dafür „noch im Flugzeug“ entschuldigt? Auch habe er den Pokal „als Fan“ einmal „anfassen“ wollen. Die Wahrheit ist: Er hat den Pokal abgeschleppt, so wie die ganze Stadt, der er nun indirekt sagt, sie könne ihn mal. So einen Oberbürgermeister hat Frankfurt nicht verdient. Das Stadtparlament im Römer muss jetzt einstimmig die Abwahl einleiten. Die Abgeordneten sind es dem Amt, Feldmanns Vorgängern, sich selbst und der Stadt schuldig.