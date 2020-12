Wieder viele Covid-Tote : Hessens Corona-Landkarte hellt sich auf – aber wie lange?

Auf den ersten Blick wirken die Nachrichten aus dem Robert-Koch-Institut zu den neuen positiven Corona-Tests aus Hessen erfreulich. Abermals meldet das für die Seuchenbekämpfung zuständige Bundesinstitut nur eine überschaubare dreistellige Zahl an Neuinfektionen und zudem weniger Fälle als vor einer Woche. In der Folge hellt sich die Corona-Landkarte des Landes auf. Es liegen demnach nur noch drei Kreise auf der schwarzen Warnstufe des hessischen Sozialministeriums (siehe Grafik).

Auf den zweiten Blick verdunkelt sich aber das Bild. Denn die Zahlen haben nur eine eingeschränkte Aussagekraft. Während der Weihnachtsfeiertage sind laut RKI weniger Personen zu einem Arzt oder einem Testzentrum gegangen als an den Tagen davor. Dadurch wurden weniger Proben genommen und weniger Laboruntersuchungen gemacht. „Dies führt dazu, dass weniger Erregernachweise an die zuständigen Gesundheitsämter gemeldet werden. Zum anderen kann es sein, dass nicht alle Gesundheitsämter und zuständigen Landesbehörden an allen Tagen an das RKI übermitteln.“

Davon unabhängig ist die Zahl der Personen zu sehen, die an oder mit Covid-19 gestorben sind. Zum Dienstag sind 71 weitere Corona-Tote verzeichnet worden nach 53 vor einer Woche. Das sind vergleichsweise viele. Der Tageshöchstwert für Hessen beträgt 91.

Aus Hessen haben Gesundheitsämter über Nacht 400 weitere Corona-Infektionen dem RKI gemeldet. Das sind 276 weniger als vor einer Woche. Insgesamt liegt die Zahl der seit Beginn der Pandemie registrierten Fälle bei 132.204. 2582 Covid-Tote gibt es seitdem zu betrauern. Bis 1. Oktober waren dem Institut nur gut 19.000 positive Tests und 551 Verstorbene bekannt. Dies zeigt die Dynamik der Pandemie seit dem Herbst. Die zentrale Corona-Kennziffer, die sich aus den in den vergangenen sieben Tagen aufgelaufenen positiven Tests je 100 000 Einwohner ergibt, liegt in Hessen derzeit bei 139,1. Vor Wochenfrist betrug die sogenannte Inzidenz 199.

Hessens Corona-Testzentren haben die steigende Nachfrage nach Covid-19-Tests nach der Weihnachtspause bewältigt. Die Kapazitäten hätten ausgereicht, sagte eine Sprecherin der Kassenärztlichen Vereinigung der Nachrichtenagentur dpa in Frankfurt: „Die Zahlen zeigen uns: Ja, es waren mehr als vor Weihnachten, aber es mussten nur vereinzelt Leute weggeschickt werden.“ Laut der KV waren die 16 Testzentren an Heiligabend und am 1. Weihnachtstag geschlossen gewesen. Danach hatten zumindest einzelne zeitweise geöffnet.

Laut dem Intensivregister der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) wurden zuletzt in Hessen 502 Corona-Patienten in Krankenhäusern auf Intensivstationen behandelt (Stand: Montag 12.15 Uhr). Das entsprach 29 Prozent aller belegten Intensivbetten. 259 der Covid-19-Patienten wurden beatmet.

Drei Kreise und zwei Großstädte nun in der hellroten Zone

Die überschaubaren neuen Fälle der vergangenen Tagen haben dazu geführt, dass die Inzidenz in den meisten Landkreisen und Großstädten sinkt. So sind über Nacht der Hochtaunus und der Main-Taunus, die Bergstraße sowie Darmstadt und Wiesbaden unter die Inzidenz-Marke 100 gerutscht. Auf der Corona-Karte des RKI leuchten sie nur noch hellrot, während Hessen überwiegend kirschrot erscheint. Als einziger Kreis dunkelrot unterlegt ist der Landkreis Waldeck-Frankenberg. Er ist mit einem Kennwert von 256 nun der hessische Hotspot vor den Kreisen Gießen und Limburg-Weilburg mit jeweils 220. Der Kreis Fulda ist über Nacht unter die Marke 200 gerutscht, die unter Bedingungen nächtliche Ausgangssperren und ganztägige öffentliche Alkoholverbote bedingt.

In der Stadt Offenbach, über Wochen ein Hotspot, sinkt die Inzidenz weiter und liegt nun bei 160. Für den Landkreis Offenbach steht die 140 zu Buche, für den benachbarten Main-Kinzig-Kreis die 150. Auch der Vogelsberg (167) entfernt sich von der schwarzen Warnstufe. Für all diese Angaben gilt der oben genannte Vorbehalt.

Wann die schwarze Stufe greift

„Nach wie vor ist eine hohe Anzahl an Übertragungen in der Bevölkerung in Deutschland zu beobachten. Das RKI schätzt die Gefährdung für die Gesundheit der Bevölkerung in Deutschland insgesamt als sehr hoch ein“, heißt es im Situationsbericht. Kanzleramtsminister Helge Braun hat angesichts dessen am Dienstag schon eine Verlängerung des bisher bis 10. Januar verfügten Lockdowns in Aussicht gestellt.

Die Stufe „Schwarz“ greift grundsätzlich bei einem „diffusen Infektionsgeschehen“, das nicht auf einen überschaubaren und begrenzten Ausbruchsherd beschränkt sei. Und: „Wenn eine Region die Inzidenz von über 200 erreicht und diese drei Tage in Folge weiterbesteht, dann ist zum Beispiel eine nächtliche Ausgangssperre für die Zeit zwischen 21 Uhr und 5 Uhr früh zu verhängen. Das Verlassen der eigenen Wohnung ist während dieser Zeit nur aus gewichtigen Gründen zuzulassen wie beispielsweise berufliche oder medizinische Erfordernisse“, erläuterte Staatssekretärin Anne Janz.

Die Erklärung von Janz zu den neuen Vorgaben findet sich hier. Das hessische Sozialministerium veröffentlicht täglich eine Übersicht der Corona-Entwicklung, aufgeschlüsselt nach Kreisen und kreisfreien Städten. Es bezieht sich dabei auf Zahlen des RKI. In den ersten Wochen der Pandemie berücksichtigte es auch Daten des Hessischen Landesprüfungs- und Untersuchungsamts im Gesundheitswesen beim Regierungspräsidium Gießen, dem die Gesundheitsämter die jeweils neuen Fälle melden müssen. Um Einheitlichkeit herzustellen, nimmt das Ministerium nun nur noch die RKI-Angaben.

Aus Frankfurter Sicht ist grundsätzlich wichtig: Die am Flughafen genommenen positiven Tests werden nicht der Stadt zugeordnet. Vielmehr schlagen sie sich nach Angaben des Sozialministeriums in der Statistik des Gesundheitsamts nieder, das etwa für den jeweiligen Reiserückkehrer zuständig ist. Das kann auch das Frankfurter Amt sein oder ein anderes in Hessen, aber eben auch eine Behörde in einem anderen Bundesland.