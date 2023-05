Auf der stillgelegten Strecke der Aartalbahn zwischen Wiesbaden und Bad Schwalbach werden mit hoher Wahrscheinlichkeit in rund sieben Jahren wieder Züge fahren. Erste Ergebnisse der laufenden Machbarkeitsstudie zur Reaktivierung der Strecke liegen vor und belegen einen hohen volkswirtschaftlichen Nutzen für den Schienenverkehr auf diesem Teilabschnitt. „Bei einem Nutzen-Kosten-Verhältnis von 2,1 führt kein Weg mehr an der Reaktivierung der Aartalbahn vorbei. Das ist eindeutig“, sagte Wiesbadens Verkehrsdezernent Andreas Kowol (Die Grünen) am Freitag bei der Vorstellung der Ergebnisse und ergänzte: „Die Strecke muss kommen.“

Kowol hatte gemeinsam mit dem Geschäftsführer des Rhein-Main-Verkehrsverbundes (RMV), André Kavai, und dem Verkehrsdezernenten des Rheingau-Taunus-Kreises, Günter Dö­ring (SPD), in den historischen Dotzheimer Bahnhof nach Wiesbaden eingeladen, um dort Zahlen und Fakten zu präsentieren, die die Reaktivierung der 1983 stillgelegten Strecke ermöglichen. Es stehen zwar noch Beschlüsse aus, und das Gesamtergebnis der Machbarkeitsstudie soll erst im Sommer vorliegen, aber die vorgelegten Zahlen sprechen für sich.

Entscheidend ist dabei das erwähnte Nutzen-Kosten-Verhältnis, das nach Auskunft des Gutachters Matthias Kurzeck vom Koblenzer Planungsbüro BPV Consult einen Wert von 2,1 hat. Dieser Wert kennzeichnet den volkswirtschaftlichen Nutzen und sagt für die Aartalbahn aus, dass für jeden investierten Euro ein gesamtgesellschaftlicher Ertrag von 2,1 Euro zu erwarten ist.

30 Minuten Fahrzeit sparen

Zum Vergleich: Bei der gescheiterten City-Bahn betrug das Verhältnis laut Döring 1,5. Die Investitions- und Planungskosten für die Reaktivierung der Strecke, auf der Wasserstoffzüge eingesetzt werden sollen, sind derzeit kaum zu kalkulieren, werden aber aller Voraussicht nach weit mehr als 100 Millionen Euro betragen. 80 Prozent davon sollen über Bundes- und Landeszuschüsse finanziert werden, so Döring weiter.

Die derzeitigen Pläne sehen wie folgt aus: Die Strecke führt von Bad Schwalbach über Taunusstein nach Wiesbaden. In der hessischen Landeshauptstadt soll nicht mehr der Hauptbahnhof angesteuert werden, sondern vor allem die Bahnhöfe Dotzheim und Wiesbaden Ost. Von Dotzheim aus sollen Busse die Fahrgäste in die City bringen, Wiesbaden Ost gilt als der Verknüpfungspunkt mit dem S-Bahn-Netz des Rhein-Main-Gebietes. Die Fahrtzeit von Bad Schwalbach in die Frankfurter Innenstadt soll um bis zu 30 Minuten kürzer werden. Eine weitere Haltestelle an der Schiersteiner Straße soll den Busumstieg zum Hauptbahnhof ermöglichen. Zudem sind in Wiesbaden Haltepunkte in Klarenthal, der Steinberger Straße und der Dolomitenstraße vorgesehen.

Im Untertaunus soll die Aartalbahn neben dem Endpunkt in Bad Schwalbach in Taunusstein, in Bleidenstadt, der Friedrichstraße und im Stadtteil Hahn am Busbahnhof halten. Weitere Haltepunkte touristischer Natur sind an der Eisernen Hand und am Chausseehaus geplant. Die knapp 24 Kilometer lange Strecke wird nicht elektrifiziert und bleibt eingleisig, an zwei Stellen können sich die Züge begegnen.

In der Hauptverkehrszeit wird mit einem Halbstundentakt und außerhalb davon mit einem Stundentakt geplant. Der Hahner Busbahnhof soll zur Drehscheibe des Nahverkehrs im Untertaunus werden, weil von dort zahlreiche Buslinien abgehen. Die Fahrtzeit von Bad Schwalbach bis zum Bahnhof Ost im Stadtteil Amöneburg soll etwa 34 Minuten betragen.

Täglich etwa 3000 Passagiere erwartet

„Wenn wir uns die vollen Straßen in der Wiesbadener Innenstadt anschauen, wissen wir alle, dass es so nicht ewig weitergehen kann“, sagte Kowol und ergänzte, dass es das Betriebskonzept der Aartalbahn Pendlern aus dem Untertaunus ermögliche, schnell und komfortabel ohne Auto ins Rhein-Main-Gebiet zu ge­langen und somit das Wiesbadener Straßennetz vom Durchgangsverkehr entlastet werde.

Der Gutachter geht davon aus, dass etwa 1000 Pendler täglich vom Auto in die Bahn umsteigen. Insgesamt prognostiziert er täglich etwa 3000 Fahrgäste vom Untertaunus in die Landeshauptstadt. Aber auch in Wiesbaden selbst werden demnach bis zu 3300 Passagiere jeden Tag die Bahn nutzen.

Dass die Strecke nicht teurer wird, ist auch den Mitgliedern der Nassauischen Touristikbahn (NTB) zu verdanken, die das Schienennetz ehrenamtlich so weit als möglich in Schuss hielten. Die Infrastruktur ist laut Gutachter überwiegend in gutem Zustand und die Brücken und Tunnel sollen saniert und nicht neu gebaut werden.

Bis es so weit ist, müssen aber die Kommunen die entsprechenden Beschlüsse fassen und das Land Hessen den Planungsauftrag vergeben. Sollten die weiteren Verfahrensschritte zügig umgesetzt werden, könnte die Strecke laut Gutachterprognose in sechs bis sieben Jahren reaktiviert werden.

Dass dieser abermalige Versuch, auf der Aartalbahnstrecke wieder Züge fahren zu lassen, überhaupt erfolgreich ist, hängt auch damit zusammen, dass der Gesetzgeber die Förderrichtlinien verändert hat. So wird eine eingesparte Tonne Kohlendioxid finanziell wesentlich höher bewertet als noch in den Jahren zuvor.

Taunussteins Bürgermeister Sandro Zehner (CDU), designierter Landrat des Rheingau-Taunus-Kreises, unterstützt die Pläne zur Reaktivierung: „Für Taunusstein bedeutet eine Bahn alle 30 Minuten in den Spitzenzeiten eine echte Alternative für die Zehntausenden Pendler aus der Region, die aktuell über die Aarstraße von und nach Wiesbaden oder zur A 3 fahren.“