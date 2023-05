Ein besonderes Rahmenprogramm: Mit 8000 Fahrern haben dieses Mal so viele wie noch nie zuvor am Jedermannrennen des Radsportklassikers Eschborn-Frankfurt teilgenommen.

Das ist Musik in den Ohren der Frühaufsteher in quietschbunter Rennkleidung. Es klickt, wenn die Schuhe in die Pedale einrasten, die Schaltungen klacken, die Ketten surren – und das radsportliche Konzert dauert fast eine Stunde. Der Radklassiker ist nicht nur eine sportliche Herausforderung, sondern auch eine Materialschlacht.

Kennerblicke auf die Komponenten an den Drahteseln fliegen hin und her: Wer hat ein Zweirad von der Stange und wer einen Edelrenner aus feinster Manufaktur? Wer hat sich gar in südlichen Gefilden auf das Rennen vorbereitet (nicht wenige), für wen ist der 1. Mai traditionell Saisonauftakt im Rennsattel? Wer tritt in seiner Freizeit oft und ernsthaft in die Pedale, und wer ist nur ein „Weekend Warrior“, wie der einstige Frankfurter Radprofi Tim Böhme gerne diejenigen Gelegenheitsradler nennt, die mehr mit ihrem Mundwerk als ihren Beinen überzeugen.

Frauenanteil steigt

Das Gewusel am Start in Eschborn ist jedes Jahr unüberschaubar und mitunter undurchdringlich, wenn einige Tausend Freizeitrennfahrer sich einreihen und in mehreren Wellen auf die traditionsreiche Taunusschleife geschickt werden. Zumal wenn es in diesem Jahr so viele sind wie nie zuvor. 8000 Rennfahrer haben sich angemeldet für die Velotour, das Jedermannrennen von Eschborn–Frankfurt über wahlweise 103, 92 oder 40 Kilometer. Es hätten noch einige Hundert mehr sein können, sagen die Organisatoren, die vom Ansturm auf die Startplätze überrascht worden sind und die Startliste vorzeitig schließen mussten.

Überraschend ist auch das Ende des langen Radsporttages am Maifeiertag, der um 8.45 Uhr mit dem Start der Velotour begann und kurz nach 17 Uhr mit dem jubelnden Sieger des Profirennens Sören Kragh Andersen schloss. Der Däne vom Team Alpecin-Deceunink setzte sich in einem spannenden Rennfinale aus einer Ausreißergruppe heraus durch. Auf Rang zwei kam der Österreicher Patrick Konrad vom deutschen Team Bora-Hansgrohe, Dritter wurde Alessandro Fedeli aus Italien. Die Lokalmatadoren John Degenkolb aus Oberursel und Jonas Rutsch aus Erbach erreichten den Zielstrich vor der Alten Oper wenige Sekunden später im Hauptfeld.

Mehr zum Thema 1/

Nathanael Bank schaut erleichtert drein, als am Morgen die 8000 Freizeitathleten der Velotour auf der Strecke sind. Der Organisationschef von Eschborn– Frankfurt und sein Team veranstalten 17 verschiedene Wettbewerbe an einem Renntag. In seiner radsportlichen Vielfalt ist Eschborn–Frankfurt ein Unikat seiner Art. Woher der enorme Sprung bei den Teilnehmerzahlen bei den „Jedermännern“ rühre? Bank mag auch nur spekulieren. Der gebürtige Nordhesse glaubt, dass die Themen Mobilität und Radfahren immer wichtiger würden, sieht den Zuspruch aber auch in Verbindung mit der Pandemie. In jener Zeit seien viele Menschen neu zum Radsport gekommen oder hätten ihre alten Rennräder wieder hervorgeholt – und fühlten sich nun bereit, an einem Rennen teilzunehmen. Dass 44 Prozent der Teilnehmer erstmalig am 1. Mai am Start gewesen sind, spricht dafür. Auch der Frauenanteil im Peloton der Hobbyrennfahrer sei gestiegen: auf 13 Prozent.

Auch Rhein tritt in die Pedale

Sein Debüt mit einer Startnummer auf dem Trikot gibt auch Tim Bollinger. Die Begeisterung für den Radsport ist bei dem Frankfurter Familienvater in den vergangenen Jahren vollends entbrannt. Die 103 Kilometer lange Strecke samt Feldberg und Mammolshainer Stich plant er in einem Schnitt von 30 Kilometern in der Stunde zu bewältigen. Zuletzt zweifelte er, ob er überhaupt starten solle. Bollingers Mutter ist vor einigen Tagen verstorben. Doch am Morgen klackte dann auch seine Schaltung und surrte die Kette seiner Rennmaschine. „Ich fahre für meine Mama“, sagt Boll. „Das hat ihr gut gefallen, als ich ihr das erzählt hatte.“

Prominentester Starter bei der Velotour ist Boris Rhein. Der Ministerpräsident nahm die 40-Kilometer-Distanz in Angriff, die ohne die zehrenden Taunusanstiege auskommt. Bei den „Jedermännern“ folgt für viele am Feldberg das böse Erwachen. Die Fahrt von Eschborn hinunter nach Frankfurt-Rödelheim und weiter in die Innenstadt erleben viele mit noch frischen Beinen und Hochgefühl im Kopf wie im Rausch. Viele lecken genau dort Rennfahrerblut. Unzählige sind es, die, wenn es gen Oberursel bergauf geht, dem zu hohen Anfangstempo Tribut zollen müssen. Wie auch diejenigen, die am Morgen „kurz-kurz“, wie die Radfahrer sagen, an den Start gegangen sind, also mit kurzer Hose und kurzärmeligem Trikot. Weil diese feststellen, wie eisig eine Feldberg-Abfahrt an einem normalen Maifeiertagsvormittag ist.

Gegen 12 Uhr geht der Puls von Organisationschef Bank noch einmal hoch. Mit dem Start der 62. Ausgabe des Profirennens sind gerade drei Fahrerfelder unterwegs. Die Profis, das U-23-Rennen und die verbliebenen Radler von der Velotour, die gemeinsam kreuz und quer durch den Taunus fahren. Logistische Feinarbeit ist da nötig. Musik in den Ohren von Bank, als er hört, dass auch mit 8000 Hobbyradlern auf den Straßen alles gut gegangen ist.