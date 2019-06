5000 Menschen evakuiert : Bombenfund in Hanau

Wegen der Entschärfung einer Weltkriegsbombe hat die Polizei am Freitagmorgen mit der Evakuierung von mehr als 5000 Menschen in Hanau begonnen. Die 250 Kilogramm schwere Fliegerbombe war am Donnerstag bei Bauarbeiten in der Bruchköbeler Landstraße in Hanau-Nordwest gefunden worden, wie die Stadt mitteilte.

Die Evakuierung des Gebiets in einem Umkreis von 700 Metern um den Fundort begann wie geplant um sieben Uhr. Wenn alles nach Plan laufe, sei das Gebiet um 13 Uhr geräumt, sagte ein Sprecher der Stadt Hanau. Als grobe Zeitmarke für die Entschärfung nannte er 14 Uhr - das hänge aber auch von der Kooperationsbereitschaft der Anwohner ab.

Der Straßenverkehr und die Stadt- und Regionalbusse werden von sieben Uhr an umgeleitet. Betroffen sind etwa die Ausfahrt Hanau-Nord der A66 sowie die Bundesstraße 45 in Richtung Innenstadt. Vier Schulen und zwei Kindertagesstätten liegen im Evakuierungsradius und bleiben geschlossen.