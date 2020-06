Aktualisiert am

500 Kilo-Bombe in Frankfurt erfolgreich entschärft

Fund aus Zweitem Weltkrieg : 500 Kilo-Bombe in Frankfurt erfolgreich entschärft

In Frankfurt ist bei Bauarbeiten eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt worden. Nach einer großen Evakuierung konnte der 500 Kilogramm schwere Sprengstofffund entschärft werden.

Mitarbeiter des Kampfmittelräumdienstes Hessen haben am Freitag eine 500 Kilogramm schwere Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg auf dem Messegelände erfolgreich entschärft. Die Absperrungen zum Gefahrenbereich würden aufgehoben, berichtete die Feuerwehr Frankfurt am frühen Nachmittag über den Kurznachrichtendienst Twitter.

Der Sprengkörper amerikanischer Herkunft war am Dienstag bei Bauarbeiten am Frankfurter Messegelände entdeckt worden. Bereits seit Freitagmorgen mussten etwa 2700 Menschen ihre Wohnungen verlassen. Für diejenigen, die nicht bei Freunden oder Verwandten unterkommen konnten, war in einer Messehalle außerhalb des Evakuierungsgebiets eine Betreuungsstelle eingerichtet worden.

Wegen der Sperrung kam es im umliegenden Gebiet zu Beeinträchtigungen im öffentlichen Nahverkehr. Straßenbahn, Bus und U-Bahn rund um die Messe wurden aufgrund der Verkehrssperr- und Evakuierungsmaßnahmen eingestellt.

