Frankfurter Flughafen : Vor 50 Jahren wurde das Terminal 1 eröffnet

Aktualisiert am

Im März 1972 ist das Terminal 1 des Frankfurter Flughafens in Betrieb gegangen. Damals vielbewundert, stößt es längst an seine Grenzen.

Großer Bahnhof: Feierlich eröffnet wurde Terminal 1 am 14. März 1972 Bild: Fraport Archiv

Als in den Fünfzigerjahren die Planungen für das heutige Terminal 1 des Frankfurter Flughafen begannen, war mit der De Havilland DH 106 Comet gerade das erste Passagierflugzeug mit Düsenantrieb in Serie gegangen. In Deutschland setzte zum Beispiel der Condor-Flugdienst noch die verbreitete Vickers Viking mit Propellertriebwerken ein.

Jochen Remmert Flughafenredakteur und Korrespondent Rhein-Main-Süd. Folgen Ich folge

Im Verlauf der rund 20 Jahre bis zur Inbetriebnahme am 14. März 1972 mussten die Planer aber nicht nur diesen Wandel vom Sternmotor ins Düsenzeitalter mitvollziehen. Es sprach auch schnell viel dafür, dass die Fliegerei vom exklusiven Vergnügen für wenige zum Massenverkehrsmittel werden würde. Und so ist im Archiv der F.A.Z. Zeitung nachzulesen, dass nicht weniger als 38 Vorentwürfe für das ursprünglich Terminal Mitte genannte Gebäude nötig waren und die anvisierte Kapazität dabei von fünf Millionen auf 30 Millionen Passagiere im Jahr wuchs. Die Kosten nahmen dieselbe Richtung, sie stiegen von 15 Millionen auf 800 Millionen Mark – mit Bahnhof rund eine Milliarde Mark.