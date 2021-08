Corona-Folgen : Steuerverlust von 300 Millionen Euro für Hessen

Aktualisiert am

Anders als in früheren Jahren sind 2020 auch die Einnahmen aus der Lohnsteuer für Hessen gesunken, wie neue Zahlen zeigen. Auffällig ist: Ein Bruchteil aller Betriebe zahlt den Großteil der Steuern.

Die hessische Wirtschaft hat im Corona-Jahr 2020 deutlich weniger Lohnsteuer überwiesen. Die knapp 150.000 Betriebe in Hessen haben zusammen insgesamt 24,2 Milliarden Euro an den Fiskus gezahlt, wie Zahlen des Statistischen Landesamtes zeigen. Ein Jahr zuvor waren es 24,5 Milliarden Euro, also rund 300 Millionen Euro mehr.

Neben der leichten Anhebung des Grundfreibetrages dürfte sich dies vor allem durch Lohnkürzungen infolge der Pandemie erklären lassen. Zahlreiche Betriebe hatten Kurzarbeit verhängt oder Arbeitsverträge gekündigt. Auffällig ist etwa, dass 2020 die Zahlungen an pauschaler Lohnsteuer um ein Viertel geringer ausgefallen sind als 2019. Die Pauschalierung ist unter anderem für 450-Euro-Jobs, geringfügig entlohnte Beschäftigte und für Saisonarbeitskräfte aus dem Ausland möglich. Zudem ist die Zahl der Arbeitsverträge im Jahresvergleich um rund 30.000 gesunken.

Den Großteil der Steuerzahlungen leistet dabei nur eine kleine Zahl von Unternehmen: Betriebe mit mindestens 250 Beschäftigten machen zwar nur 1,3 Prozent aller Arbeitgeber in Hessen aus, sie überweisen jedoch mit 16 Milliarden Euro zwei Drittel der gesamten Lohnsteuer. Diese 1900 Großbetriebe beschäftigen 2,4 Millionen Hessen, das sind 55 Prozent aller Arbeitnehmer. Die 101.000 Kleinstbetriebe mit zusammen knapp 500.000 Beschäftigten dagegen tragen nur fünf Prozent zu den Einnahmen aus dieser Steuer bei.