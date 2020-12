Lieblingsrezepte der Redaktion : 3,2,1 – Plätzchen!

Dieses absolut geheime Geheimrezept muss ich im Lauf der Jahre Hunderten Leuten gegeben haben. Weil es sehr einfache und doch raffinierte Plätzchen ergibt, die nicht nur zu Weihnachten schmecken. An Ostern zum Beispiel machen wir aus dem Teig Häschen und Fische, im Sommer Herzchen. Im Lauf von ein paar Jahren habe ich aber herausgefunden, dass Sterne, egal in welcher Ausführung, sich am besten eignen. Weil die Ecken der Sterne zwar in der Dose schnell abbrechen, aber genau die richtige hellbraune Farbe und Knusprigkeit annehmen können, die aus einem schnöden Keks halt ein Plätzchen machen. Weihnachtswunder.

Die Formel für einen wunderbar buttrigen Mürbeteig lautet 3-2-1: drei Teile Mehl, zwei Teile Butter, ein Teil Zucker. Ich habe im Kochbuch eine ganze Seite vollgekritzelt mit Mengenangaben von 50 bis 500 Gramm, je nachdem, für wie viele Freunde ich an Weihnachten mit backe.