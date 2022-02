Shoppen ohne Impfnachweis : 2 G in Hessen vor dem Aus

Die Entscheidung des Verwaltungsgericht Frankfurt, dass die Betreiberin eines Bekleidungsgeschäfts in Hanau ihren Laden auch ohne Einhaltung der 2-G-Regel öffnen darf, wird zu Konsequenzen führen. Die Corona-Verordnung werde angepasst, teilte das hessische Wirtschaftsministerium der F.A.Z. am Dienstag mit. „Wir werden zeitnah eine Lösung vorlegen, die Klarheit schaffen wird.“

Wie berichtet, hatte das Verwaltungsgericht der Inhaberin eines Modegeschäfts erlaubt, ihre Filiale in Hanau ohne Einschränkungen für alle Kunden zu öffnen – unabhängig vom Impfstatus. Dabei handelt es sich aber bisher noch um eine Einzelfallentscheidung. Für den übrigen Einzelhandel gilt weiter die 2-G-Regel. Den Eilantrag eingereicht hatte Tanja Kolb, Geschäftsführerin des Modehauses Müller-Ditschler. Den Erfolg vor Gericht feiert das Modehaus auch im Internet. „Genießt ab sofort die schönsten Frühlingstrends – in unserem Haus in Hanau sogar ganz ohne Einlasskontrolle“, steht auf der Facebook-Seite des Geschäfts. Für zwei weitere Filialen des Betreibers, beide in Büdingen, gilt ebenfalls weiterhin die 2-G-Regel.