Impfquote kommt kaum voran : 20 Prozent mehr Corona-Kranke intensiv betreut als vor einer Woche

Ein Corona-Richtwert in Hessen steigt, ein anderer fällt leicht und die Sieben-Tage-Inzidenz klettert weiter: So lautet ein Befund zum Infektionsgeschehen in Hessen. Ein zweiter sieht so aus: Innerhalb eines Monats hat sich die Quote der Durchgeimpften nur um 1,5 Prozentpunkte erhöht. Dabei gilt Durchimpfen als Mittel der Wahl, um die rollende vierte Welle zu brechen. Zumal der Anteil der Ungeimpften auf Intensivstationen anhaltend um 70 Prozent schwankt.

Wie das Sozialministerium der F.A.Z. mitteilte, liegen derzeit 224 Corona-Kranke in Intensivbetten in hessischen Kliniken nach 213 am Mittwoch, wie im aktuellen Corona-Update ausgewiesen, und 187 vor einer Woche. Das ist ein Plus von fast 20 Prozent. 187 der 224 werden demnach beatmet.

Der für die die Intensivbetten geltende Schwellenwert von 200 war zum Wochenende überschritten worden. Am Montag hat das Land neue Schutzvorschriften bekannt gegeben, die seit diesem Donnerstag gelten. 634 Betten auf hessischen Normalstationen sind mit Covid-Patienten belegt nach 551 vor sieben Tagen, was einer Zunahme von beinahe 16 Prozent entspricht. Das Ministerium ist mit diesen Klinik-Daten in seinem täglichen Update stets einen Tag in Verzug. Grund: Die Klinik-Zahlen laufen nach dessen Veröffentlichung ein.

Laut Ministerium haben die Gesundheitsämter über Nacht 2229 Neuinfektionen gemeldet sowie 19 weitere Tote in Zusammenhang mit Covid-19.

68,8 Prozent Ungeimpfte intensiv betreut

Tagesaktuell ist dagegen die Hospitalisierungsinzidenz als zweiter Richtwert. Sie liegt wie vor einer Woche bei 3,89 nach 4,05 am Mittwoch. Der Wert stagniert also auf sehr hohem Niveau. Die Hospitalisierungsinzidenz spiegelt die binnen Wochenfrist von Krankenhäusern aufgenommenen Corona-Kranken. Der Schwellenwert beträgt 8.

68,8 Prozent der auf Intensivstationen behandelten Patienten mit Covid-19 sind ungeimpft oder nur teilweisegeimpft, während 26,9 Prozent vollständig geimpft sind, wie es in Wiesbaden heißt. Bei 4,3 Prozent ist der Impfstatus unbekannt. Die Impfquote kommt derweil weiter kaum voran. 66,4 Prozent der Menschen in Hessen sind durchgeimpft nach 65 Prozent vor vier Wochen. Bei den Impffähigen über zwölf Jahren stieg der Anteil leicht von 73,3 auf 74,8 Prozent.

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist über Nacht auf gut 164 gesprungen, vor einer Woche hatte dieser frühere Richtwert noch 130 betragen. Offenbach weist den höchsten Wert auf mit 265 vor Frankfurt mit 230, aber auch der ländliche Werra-Meißner-Kreis liegt über 200, ebenso der Kreis Offenbach und der benachbarte Main-Kinzig-Kreis. Darmstadt und Wiesbaden befinden sich mit 130 und 135 im Mittelfeld. Diese Inzidenz steht für die binnen sieben Tagen verzeichneten neuen Corona-Fälle aufgrund positiver PCR-Tests. Sie zieht erfahrungsgemäß steigende Patientenzahlen nach sich, was sich auch während der laufenden vierten Welle bestätigt.