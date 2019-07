Aktualisiert am

FAZ Plus Artikel

FAZ Plus Artikel

FAZ Plus Artikel

FAZ Plus Artikel 20 Jahre Robert Johnson :

FAZ Plus Artikel 20 Jahre Robert Johnson : Der ideale Club

Sonntagmorgen: Der Beginn der Party am Freitagabend liegt für die meisten Besucher schon lange zurück. Bild: Daniel Donath

Wird ein Mensch 20 Jahre alt, ist das keine große Nachricht. Hält ein Techno-Club so lange durch, schon. Sagen die Fans des Robert Johnson in Offenbach. Am Wochenende gab es 60 Stunden Party.