20 Jahre Thomy-Erpressung : Nur die Taube war Zeuge

Eine Ausstellung in Frankfurt erinnert demnächst an einen der größten Erpressungsfälle der Nachkriegsgeschichte. Eine schier unglaubliche Geschichte um vergiftete Lebensmittel, Rohdiamanten und Brieftauben.

An dem Tag, als Charly den Weg in den Garten fand, war der Himmel klar. Kühle Luft, aber Sonnenschein. Ein idealer Tag für Brieftauben. So dachte Alex N., der Erpresser. Und so dachte Rudolf B., der Polizist. Charly sollte fliegen. Mit mehreren Diamanten im Gepäck. So hatte es Alex N. zur Bedingung gemacht. Er hatte die Brieftauben gezüchtet, eine Route festgelegt. Er hatte ihnen sogar kleine Rucksäcke genäht. Darin sollte die Polizei die Diamanten verstauen. „Denken Sie gut nach“, hatte er in seinem letzten Erpresserbrief geschrieben, unterzeichnet mit „diamond GmbH“. Die Übergaben müssten „perfekt über die bühne gehn“, sonst sei die „katastrophe unvermeidbar“. Doch was heißt schon „perfekt“ in einem der größten Erpressungsfälle der deutschen Nachkriegsgeschichte, wenn der Täter für die Polizei so gut wie unsichtbar ist und den Ermittlern nur ein Dutzend Brieftauben bleiben, um zu verhindern, dass am Ende jemand stirbt?

Über zwei Jahre hinweg hat Alex N., der als „Thomy-Erpresser“ bundesweit bekannt geworden war, Produkte mit Blausäure versetzt. Zuerst waren es Senftuben, später Adventskalender, die er an zufällig ausgewählte Familien schickte. 25 Millionen Mark hat er damals – Ende der Neunzigerjahre – gefordert. Das „Lösegeld“ sollte ihm in Form von Rohdiamanten ausgehändigt werden. Die Tauben waren die Überbringer. Am Ende war es Charly, die den Aufenthaltsort des Erpressers „verriet“.