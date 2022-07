Wie die Polizei arbeitet : Strecken sie ganz langsam ihre Hände in die Höhe

„Jetzt sag bloß, du weißt nicht; wer dran ist? Mensch, Oma! Muss ich immer alles allein machen?“ „Marko, bist du das?“ „Ja klar, wer denn sonst? Aber jetzt mal im Ernst, Oma. Ich brauche dringend deine Hilfe.“

So klingt er also, der berühmte Enkeltrick, von dem man häufig in der Zeitung liest. Aber im Obergeschoss des Hamburger Polizeimuseums, in den Kriminaltechnik und Prävention gewidmeten Räumen, ist das selbstverständlich kein Betrugsversuch, sondern eine Installation. „Fünfundzwanzigtausend Euro?“ ruft die verstörte Großmutter in den Hörer. Doch was der Oma zu viel ist, ist anderen zu wenig, und so erkundigt sich am anderen Ende des Raums eine Besucherin: „Und oben sind dann die Morde, oder?“ Ja, auch davon er­fährt man im Jahr 2014 anlässlich des zweihundertjährigen Grün­dungsjubi­lä­ums der Hamburger Polizei eröffneten Mu­seum.

Es mag Menschen geben, die ein etwas distanzierteres Verhältnis zur Polizei pflegen und diese weniger als den sprichwörtlichen „Freund und Helfer“, sondern wo­möglich in eher robusteren Situationen er­lebt haben. Aber jedwede Vorbehalte, vielleicht sogar Vorurteile, können sich auf dem Rundgang durch die drei Etagen des Polizeimuseums in nichts auflösen. Das liegt an den vielen Exponaten, die interessantere Geschichten erzählen, als jeder Fernsehkrimi es vermag, aber auch an den interaktiven Angeboten.

Mit dem Hubschrauber über die Hansestadt

In wohl keinem anderen Museum Hamburgs ist so viel aufgeregtes Kindergeplapper zu hören wie hier. Kleine Jungs mit hochrotem Kopf lassen sich ihre Fingerabdrucke abnehmen oder sitzen in einem Polizeiauto – in Hamburg seit jeher Peterwagen genannt – und fahren virtuell in einem Höllentempo durch die Innenstadt. „Einsatzfahrt mit Sonderrechten“ hatte die Funkzentrale zuvor entschieden, und so geht es mit Blaulicht „auf Streife“. Oder man fliegt mit der „Libelle I“, einem ausgemusterten Hubschrauber, über die Hansestadt. All das freilich ist nicht nur für Kinder überaus vergnüglich.

Die eigentliche Attraktion dieses Mu­seums sind allerdings nicht die vielen Ex­ponate zur Geschichte und Gegenwart der Hamburger Polizei; es sind – so seltsam das klingen mag – die ehrenamtlichen Mitarbeiter, die die Besucher betreuen. Allesamt ehemalige Polizeibeamte und Beamtinnen aus den unterschiedlichsten polizeilichen Diensten, die nun im Ruhestand ehrenamtlich durchs Haus führen. Und das mit einer Zugewandtheit und Leidenschaft, die ihresgleichen sucht. Sie verleihen der Einrichtung ihren Charme.

Fühlt man sich in Museen sonst oft verfolgt von misstrauischen Blicken des Aufsichtspersonals, als sei man ein po­tentieller Straftäter, der zudem vorsichtshalber mit Abstandsmarkierungen und Alarmanlagen eingeschüchtert wird, so ist das im Polizeimuseum ganz anders. „Wir wollen ja mit den Leuten ins Ge­spräch kommen“, sagt einer der Mitarbeiter, der väterlich und grau meliert so vertrauenserweckend aussieht, wie einst der Verkehrspolizist in der Grundschule.

Wir stehen im Nachbau einer Polizei­wache aus den Sechzigerjahren. Es gibt eine Arrestzelle, eine Schreibmaschine, im Regal eine Volks- und Schulausgabe des Bonner Grundgesetzes, daneben das Strafgesetzbuch, an der Wand hängt eine Schwarz-Weiß-Fotografie des Bundespräsidenten Heinrich Lübke, und ein Aschenbecher ist tatsächlich voll mit Zigarrenasche. Das alles wirkt ebenso altmodisch wie vertraut, und wenn jetzt Erik Ode als Kommissar die Wache beträte, würde sich die Überraschung in Grenzen halten.

Verständnis wächst aus Kenntnis

Nachdem man im Erdgeschoss fast al­les über die Geschichte der Hamburger Po­lizei gelernt und im Obergeschoss vor einer Regalwand mit Aktenordnern er­fahren hat, dass bei der Beschriftung der Ordner die Ziffer 4 für Kapitalverbrechen, die 41 für Mord und die 42 für Se­xualdelikte steht, und dann noch die gängigsten erkennungsdienstlichen Me­tho­den studieren konnte, geht es ins Dachgeschoss, wo acht in der Hamburger Kriminalgeschichte einmalige und bis heute unvergessene Fälle dokumentiert sind.