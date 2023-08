Hundertdreißig Jahre sind eine lange Zeit. Vier Generationen ergibt das allemal. Und in Deutschland noch mehr politische Systeme. Wenn deshalb ein Dorf wie Ahrenshoop über einen solchen Zeitraum nahezu ununterbrochen Maler angezogen hat – anfangs dank der 1892 um die Malschule von Paul Müller-Kaempff herum gegründeten Künstlerkolonie, später während des Sozialismus als „Bad der Kulturschaffenden“ –, spiegelt sich erwartungsgemäß in deren Bildern die ästhetische Entwicklung eines Jahrhunderts wider. Und darüber hinaus lassen sich unterschiedliche Befindlichkeiten in den Werken erkennen. Dennoch schimmert vor allem ein Thema in der zweigeteilten Ausstellung „Halle am Meer“ durch nahezu alle Arbeiten hindurch: Sehnsucht.

Sie spricht ebenso aus den Werken des späten 19. Jahrhunderts, in denen die reetgedeckten Katen des Fischerdorfs auf der Halbinsel Fischland-Darß in die Kulisse windschiefer Bäume und dräuender Wolken platziert sind, wie aus Arbeiten der Achtzigerjahre, in denen etwa Gudrun Brüne fern sozialistischer Herrlichkeit den Strand mit Tausenden Menschen füllt, Leib an Leib unter der Sonne zusammengequetscht. Und es gilt für die vielen Bilder, auf denen Paare umschlungen am Meeressaum stehen, seltsam verkrampft in den Dünen liegen oder beieinander im Sand sitzen wie im Triptychon von Moritz Götze aus dem Jahr 2013.

In dessen Mittelteil zeigt sich der Maler gemeinsam mit seiner Frau zwischen allerhand Unrat, während im linken Flügel ein modernes Hotel in den Himmel ragt und im rechten ein Wachturm samt dem gleißenden Lichtstrahl eines Suchscheinwerfers daran erinnert, dass der Küstensaum nicht nur eine topographische Grenze war. Da ist vom „sozialistischen Arkadien“, als das Ahrenshoop bisweilen bezeichnet wurde, endgültig nichts mehr zu erkennen. Dem Blick übers Meer hinaus zum Horizont freilich war schon früher in vielen Strandbildern und Meeresansichten immer auch ein politisches Moment eigen. Angesichts gestrandeter Utopien wurde die Ostsee, die zu Zeiten der DDR als Synonym für Urlaub und Erholung galt, zugleich nicht wenigen zum Ort der inneren Republikflucht.

Dass auch Künstler aus Halle und dort wiederum vor allem aus der Kunsthochschule Burg Giebichenstein ein besonderes Verhältnis zu Ahrenshoop hatten und haben, ist Anlass für die aktuelle Präsentation, nachdem sich vor einigen Jahren bereits Ausstellungen mit den Leipziger und Dresdner Malern und deren Verhältnis zur Ostsee beschäftigt hatten. Das schränkte die Auswahl der Bilder nicht unerheblich ein, sorgte aber jetzt für den Zeitraum zwischen dem Zweiten Weltkrieg und der Wiedervereinigung für eine nicht zu übersehende Zuspitzung der Darstellungen, die, wie es im Katalog formuliert ist, „in offenem Konflikt zu den Normen des offiziellen Kunstschaffens standen“. Die Künstler aus Halle fanden am Strand schon sehr früh bildnerische Metaphern zunächst für die unpräzis empfundenen Zweifel der Nachkriegsgeneration, später für eine Desillusionierung angesichts der politischen und wirtschaftlichen Situation im Land. Das reichte von verendeten Fischen und zerborstenen Fischerbooten bis zum gesammelten angeschwemmten Müll aus dem Westen, den Wasja Götze in Objektkästen arrangierte.

Und doch überwiegt am Ende der Präsentation mit fast 300 Werken eine heiter-melancholische Stimmung, als ließe sich das Glücksversprechen von Sonne, Sand und Meer nie ganz vertreiben. Hier strahlt die Sonne mit den Kanten und Spitzen eines bizarren Kristalls über der sanft auslaufenden Brandung, dort führen Kinder stolz ihre aufblasbaren Raubtiere am Strand spazieren. Fische zieren farbenfroh Keramiken und Gobelins, und vor der Kulisse der See sind Gruppen nackter Frauen damit beschäftigt, ihre Schönheit herauszustellen. Nirgends aber findet das verzaubernde Erlebnis am Meer eine überzeugendere Umsetzung als ausgerechnet im Bild einer Plattenbausiedlung. Dort hängen auf einem Balkon die am Strand gesammelten Hühnergötter an einer Schnur aufgespannt: als Talismane gegen den grauen Alltag.