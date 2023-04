Aktualisiert am

Immer wärmere Winter, die Alpen voller Kunstschnee, neue Skigebiete in China. Was passiert da gerade? Ein paar Fragen zur Zukunft des Skisports – und ein paar erstaunliche Antworten

Lang läuft das nicht mehr: Die Schneesituation in den Alpen war im vergangenen Winter besorgniserregend. Bild: Caro / Riedmiller

Februar 2023, Skiurlaub in Maria Alm im Salzburger Land. Winterferien wie jedes Jahr. Doch diesmal kam zum ersten Mal die Frage auf, ob wir es besser sein lassen sollen. Die Kinder sagten: „Auf gar keinen Fall!“ Wir wollten mit der Bahn anreisen, bis Kufstein oder Innsbruck geht das gut, aber dann wäre es zur nerven- und zeitzehrenden Tortur geworden, erst recht, wenn man die Ausrüstung mitschleppt. Mit Schrecken erinnerten wir uns noch an die 15-Stunden-Bahnreise, als wir vor einem Jahr in die Schweiz fuhren und gleich mehrere Züge ausfielen.

Andreas Lesti Redakteur im Feuilleton der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung in Berlin. Folgen Ich folge

Wir nahmen also wieder das Auto. Siebeneinhalb Stunden. Als wir ankamen, liefen die Schneekanonen, und beim ersten Frühstück im Hotel fiel der Blick auf die Titelseite der „Salzburger Nachrichten“. Vor einigen Jahren sei ein Skiurlaub ein Statussymbol gewesen, stand da, von dem man bewusst und gerne erzählte. Nun sei es so, als käme man von der Großwildjagd zurück. Von der Großwildjagd! Der Text zeigte zudem die ganze Misere auf: Klimawandel, Temperaturen, Schneemangel, Nachwuchsmangel, hohe Kosten. Bis zu 4000 Euro, so wurde errechnet, müsse eine vierköpfige Familie mittlerweile für eine Woche Skiurlaub ausgeben. Man könnte wirklich die Lust verlieren. Ich versteckte die Zeitung vor den Kindern.