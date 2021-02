Ab 1918 segelte Amundsen mit Maud, dem ersten Forschungsschiff, das er bauen ließ, gen Norden. Bei der ersten Überwinterung verletzte er sich gleich mehrfach. Zuerst stürzte er unglücklich auf seine Schulter, dann wurde er von einem Eisbären angegriffen und dabei am Rücken verletzt, und im Dezember desselben Jahres vergiftete er sich bei wissenschaftlichen Arbeiten mit Kohlenmonoxid. Er beklagte sich im Tagebuch und machte weiter. Für Ablenkung sorgte neben regelmäßigen Partys die mit Hunderten Büchern bestückte Bibliothek im Salon. Und 1922, nachdem Amundsen und seine Crew bis auf wenige Unterbrechungen immer noch fast durchgehend im Eis feststeckten, half ihm zur Aufmunterung ein schnelles Marschlied, das von einem Iren erzählt, der sich im Ausland nach seiner Freundin in Tipperary sehnt: „It’s a long way to Tipperary / It’s a long way to go / It’s a long way to Tipperary? / To the sweetest girl I know!“, ertönte es an Bord der Maud aus dem Grammophon. Heute steht es in Amundsens Wohnzimmer neben der Sofagarnitur. Das verzierte Holzgehäuse schnitzte ein Crew-Mitglied. Noch exotischer ist die Uhr aus Walross- und Mammutstoßzähnen, die der Pilot an Bord anfertigte.