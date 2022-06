„Die Freiheit zu denken habe ich am Westen immer geschätzt“, sagt Abu Rkeek, „aber gleichzeitig festgestellt, dass viel von der Weisheit der Beduinen verloren gegangen ist.“ Sie begann, Notizen vom Wissen ihrer Großmutter über Naturkosmetik und Heilpflanzen zu machen. Zunächst hatte sie vor, darüber ein Buch zu veröffentlichen. Schließlich wurde aus dem gesammelten Wissen eine Geschäftsidee, die sie bald weit über Tel Sheva hinaus bekannt machen sollte. Abu Rkeek begann, in der Wüste Kräuter zu sammeln und auf der Basis von Olivenöl und Kamelmilch zu Ölen, Salben und Seifen zu verarbeiten. „Viele messen dem Ort, von dem sie kommen, keinen Wert bei. Wir Beduinen hatten hier einst alles zur Verfügung und kaufen heute doch alle unsere Sachen im Supermarkt.“

Ihre Großmutter lehrte sie, dass es für fast alles in der Wüste ein Heilmittel gibt. „Schwarzkümmel hilft bei Hautproblemen und Schmerzen zu lindern, Malve eignet sich besonders für Gesichtscremes und Syrischer Christusdorn für Haaröl“, erklärt Abu Rkeek. Für Augenserum, Körperöl und Fußcreme benutzt sie verschiedene Kräutermischungen. Die Zutaten sammelt sie noch immer selbst in der Wüste. Inzwischen werden ihre „Desert Daughter“-Naturprodukte auch in Tel Aviv und Jerusalem vertrieben, sind auch bei ausländischen Touristen beliebt und im Onlinehandel erhältlich. Mittlerweile hat sie fünf junge Beduininnen angestellt. Sie weist sie selbst in die Herstellung der Kosmetik ein. „Die Rückkehr zu den Wurzeln kann eine entscheidende Antwort auf die Frage nach einem nachhaltigeren Lebensstil geben“, sagt Abu Rkeek.

Weniger als eine Autostunde östlich von Tel Sheva in Richtung des Toten Meers finden Reisende auf der Suche nach der Kulisse biblischer Geschichten oder den Abenteuern Lawrence von Arabiens dann doch ihr Wüstenidyll: Kfar Hanokdim ist eine grüne Dattelpalmoase in der flimmernden Hitze der Judäischen Wüste. In den verstreuten Zelten trinken sie auf bunten Webteppichen aus Ziegenhaar Kaffee und Tee. Auf Kamelen reiten sie in die untergehende Sonne, wenn sich das flirrende Gestein langsam ockerrot färbt. Es ist ein für Touristen entworfenes Beduinenidyll. Eine Welt, die kaum weiter entfernt sein könnte von den Straßen Tel Shevas, die zum Kräuterladen von Mariam Abu Rkeek führen.