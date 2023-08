Aktualisiert am

Märchengeschichte an der Saar : Zu Besuch auf dem Weingut von Günther Jauch

Das Weingut von Othegraven war einmal weltberühmt, fiel dann in einen Dornröschenschlaf und wurde von einem Mann wachgeküsst, den jeder Deutsche kennt – wenn auch in einem ganz anderen Zusammenhang.

Idyll an der Saar: das Othegraven-Gutshaus, eingefasst vom Park und den Steillagen des berühmten Altenbergs. Bild: L. Greiner/ Medienagenten

Der Nebenerwerbswinzer Günther J. stellt hauptberuflich wildfremden Menschen Quizfragen im Fernsehen, ist darüber zu einem der berühmtesten Deutschen geworden, könnte sich dank seiner Popularität spielend ein Prestige-Château in Saint-Émilion oder an der Côte d’Or leisten, zieht aber die beschaulich verschlafene Saar vor, tauscht dort Glamour gegen Gummistiefel und das alles nicht nur aus Familiensinn, sondern auch aus anderen guten Gründen, aber schön der Reihe nach.

Der teuerste Wein der Welt

Jakob Strobel y Serra Redakteur im Feuilleton, zuständig für das „Reiseblatt“. Folgen Ich folge

Das Weingut von Othegraven in Kanzem an der unteren Saar, dessen Wurzeln bis ins 16. Jahrhundert zurückreichen, gehörte einst zu den Kronjuwelen des deutschen Weinbaus. Es war 1910 Gründungsmitglied des Verbandes Deutscher Prädikatsweingüter und wurde in aller Welt für seine Rieslinge gerühmt, die teurer waren als die kostbarsten Gewächse aus dem Bordelais und dem Burgund.