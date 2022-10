Wunderwelt La Réunion : Vom Werden und vom Vergehen

Ein Werk der Vulkane: In den Überresten der Krater von La Réunion fühlt man sich wie in einem verborgenen Garten Eden. Bild: Christoph Schrahe

Der Boden aus feinkörniger, dunkelroter Basaltasche knirscht unter der Last der Bergstiefel wie verharschter Schnee. Eis überzieht die hingewürfelten Gesteinsbrocken auf dem Gipfelgrat, der Sturm drückt die gefühlten Temperaturen weit in die Minusgrade. Wolkenfetzen wringen ihre nasse Last in Gesichtern und Kleidung der Bergsteiger aus. Sie sind des Sonnenaufgangs wegen in der Dunkelheit der Nacht hier hinaufgestiegen. Doch wird es die Sonne überhaupt gegen die Wolken schaffen, die der Passatwind vom Ozean hinaufdrückt?

Schneemänner in den Tropen

Das ist die allmorgendliche Frage auf dem Piton des Neiges, der seinem winterlich klingenden Namen in der Dämmerung dieses Julitages alle Ehre macht. Der höchste Punkt der Insel La Réunion ragt 3070 Meter aus dem Indischen Ozean empor, hoch genug, um trotz der Lage in den Tropen im Südwinter regelmäßig ein weißes Haupt in den Morgenhimmel zu recken. Meist ist es nur Raureif oder überfrorene Nässe. Eine Schneedecke hat sich zuletzt 2013 gebildet, wie die Bilder im Flur der Gîte Caverne Dufour belegen, die Schneemänner vor der Berghütte zeigen. Diese Hütte war um fünf Uhr früh bei noch sternenklarem Himmel Ausgangspunkt für den Gipfelangriff gewesen.

Vom Meeresboden aus gemessen ist der Berg mehr als sieben Kilometer hoch. Bis vor zwanzigtausend Jahren waren es noch neun. Dann stürzte die Spitze des Vulkans ein, er erlosch, und Wind und Regen fügten der entstandenen Caldera tiefe Narben zu. Drei davon wurden zu riesigen Talkesseln, die mit ihren messerscharfen, von Grün überwucherten Graten, den zahllosen Schluchten und kleinen, urbar gemachten Plateaus das heutige Bild der Insel prägen: die Cirques von Salazie, Mafate und Cilaos. Bei klarer Luft schlägt der Blick in deren schattige Abgründe sogar das Erlebnis des Sonnenaufgangs am Gipfel. Heute aber sieht man weder etwas von den Cirques noch von der Sonne, geschweige denn vom zweihundertzwanzig Kilometer entfernten Mauritius. Im dichten Nebel dieses ganz und gar unwirtlichen Morgens bleibt das tropische Eis das einzig Bemerkenswerte – und steht als Oxymoron für nur einen der vielen Gegensätze, die für La Réunion so charakteristisch sind. Einen passenderen Namen als Insel der Vereinigung könnte sie nicht tragen.

Ein Opfer eingeschleppter Ratten

Am Fuß der eisigen Höhen warten weiße, palmengesäumte Sandstrände an türkisgrünen Lagunen voller Korallen und Tropenfische. In den Städten stehen schreiend bunte hinduistische und pagodenförmige buddhistische Tempel neben Minaretten und Türmen katholischer Kirchen. Tamilen, Chinesen, Araber, Ostafrikaner und die Nachfahren europäischer Siedler teilen sich den Inselheiligen Saint Expedit, der Gebete erhört, aber auch für Vodoo-Zauber zu haben ist. Mittags kommen als Vorspeise vietnamesische Nem und indische Samosas auf den Tisch, als Hauptgang folgt ein reich mit Knoblauch, Ingwer und Kräutern gewürztes kreolisches Cari, begleitet von Reis und Grains, einer dunklen Sauce aus Linsen oder Bohnen, sowie feurigem Rougail aus Piment, Tomate und Zwiebeln. Als Dessert gibt es mit heimischer Vanille zubereitete und mit einer Karamellkruste aus lokal erzeugtem Rohrzucker überzogene Crème brûlée, denn trotz der fast zehntausend Kilometer, die zwischen Mitteleuropa und La Réunion liegen, gehört die Insel als Überseedepartement zu Frankreich und damit zur EU.