Heilbad in Belgien : Viel Spa!

Im Zentrum von Spa fahren Menschen in den Himmel. Sie betreten eine gläserne Kabine, prüfen die Knoten ihrer Gürtel, rücken die Sonnenbrillen zurecht und drücken den Startknopf. Schon schweben sie davon, die Raumfahrer des Kurbades, in Schlappen und Frotteebademänteln so weiß wie die Knie der Madame Pompadour, und ihre nackten Waden werden kleiner, bis der Furniculaire sie auf den Berg zur neuen Therme gezogen hat. Wir betrachten die Himmelfahrt der Badegäste von der Terrasse der „Brasserie des Bobelines“.

Von hier haben wir im Blick, was Spa verkörpert: Wellness, Jugendstil, sprudelnde Fontänen und Wasser in allen Aggregatzuständen. Wasser zum Trinken, Wasser zum Baden, Wasser zum Schwitzen, Wasser, das übermütig gurgelt, gluckert und gluckst, weil die Brasserie aus ihm Bier braut, um es als Bobeline Black, Fraise oder Ambre in langstieligen Gläsern auszuschenken. Die Kellner schaffen herbei, was schäumt und perlt, und wir wissen gar nicht, wohin wir zuerst schauen sollen: zu den Kübeln voller Eiswürfel, aus denen die Hälse der Champagnerflaschen ragen, zu den filigranen, gusseisernen Streben der Veranda, die sich mit dem gläsernen Dach verknoten, oder zu den herausgeputzten Gästen, die bestellen, als gäbe es kein Morgen. Ein Schlaraffenland offenbart sich uns, wir lassen uns anstecken und wählen eine Foie gras mit kandierten roten Zwiebeln, die so­gleich auf einer künstlichen Baumscheibe heranrauscht, hoch wie eine Autofelge, und der Kellner legt feierlich ein kupferfarbenes Besteck dazu, das rotgolden wie die Badewannen blinkt, in denen die Kurgäste früherer Jahrhunderte ihre Aufgüsse bekamen.