Westfjorde Islands : Geheimnis für alle

Es kam immer mal wieder vor, dass plötzlich Touristen in seiner Küche standen. Örn Elías Guðmundsson nimmt es gelassen, er weiß, dass sein altes schwarzes Holzhaus am Rande der Kleinstadt Ísafjörður wie ein Museum aussieht. Trotzdem schließt er inzwischen lieber die Eingangstür ab. Der 45-Jährige ist einer der berühmtesten Musiker Islands. Mugison, wie er sich nennt, studierte in London, trat schon auf der ganzen Welt auf, doch am liebsten ist er mit seiner Frau und den beiden gemeinsamen Söhnen in den rauen Westfjorden.

Von seinem Küchenfenster aus sieht er die schroff abfallenden Berge, auf deren Gipfeln selbst im Juni noch Schnee liegt. Sie rahmen Ísafjörður ein und machen den Anflug auf den lokalen Flughafen bei stürmischem Wetter zu einer Herausforderung. Mugisons Heimat im Nordwesten Islands wurde 2022 von Lonely Planet als „Best in Travel“-Region gekürt, gerade weil die dünn besiedelten Westfjorde fernab der viel befahrenen Ringstraße und vom Rest des Landes liegen. Den Elektropop-Musiker freut die Auszeichnung. Er macht sich keine Sorgen, dass sie bald von Touristen überrannt werden, und doch bemerkt er einen Wandel. „Vor 30 Jahren reisten den ganzen Sommer über vielleicht zehn Hippies in die Westfjorde“, erzählt er. „Nun sind es viele Tausende.“