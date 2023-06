A ls er kam, war es mit der Ruhe vorbei. Es gab einen Aufruhr, ein Mann am Bug schrie und fuchtelte herum, der Kapitän ging vom Gas und machte einen U-Turn, ein irres Geschrei hob an, die Leute rissen sich die Klamotten vom Leib und sprangen kopfüber ins Wasser, als stünde das Schiff in Flammen. Was bitte hatten diese Leute auf diesem Ausflugsboot an einem warmen Tag kurz nach der Jahrtausendwende mitten im unbewegten Südpazifik? Sie hatten etwas gesehen. Jemanden. Manta, schrie eine Frau mit überschlagender Stimme und zeigte auf einen dunkel glitzernden Fleck, der Backbord unter der Wasseroberfläche trieb. Er sah aus wie eine Plastikplane. All das Geschrei um eine Plane im Wasser? Manta ray! Langsam verstanden wir, es geht um einen Rochen! Ein Dutzend hektisch zappelnder Zweibeiner mit Plastikflossen sprangen mit infernalischem Geschrei ins Wasser und verfolgten den großen glitzernden Schatten. Doch sie waren chancenlos – schnell flog der schwarze Teppich in die Tiefe davon, was ihm keiner verdenken konnte, im Gegenteil. Die Hysterie, die das Tier auslöste, fühlte sich schon damals nicht gut an, mit dem Wissen von heute muss die Szene in der Lagune der reinste Horror für den Fisch gewesen sein: Menschen, die ihm direkt vor die Haube hüpfen, erfreuen den Fisch gar nicht, denn Mantarochen können nicht anhalten oder rückwärts schwimmen, und ihr Wendekreis entspricht auch eher dem einer Stretchlimousine.