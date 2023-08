Es sind bloß wenige Schritte, und plötzlich ist man in einer anderen Welt: Der Horizont verschwunden, die Schatten tiefer, der Himmel ferner. Kühler ist es auch. Wenn man tagsüber irgendwo in Deutschland einen Wald betritt, kann einem das fast magisch vorkommen – aber in der Dämmerung? Oder im Dunkeln? Die meisten Menschen fühlen sich nachts im Wald überhaupt nicht wohl. Dafür schleppen wir wahrscheinlich einfach zu viel mit uns herum, Horrorfilmsequenzen, Märchenfragmente aus der Kindheit, vielleicht auch Erinnerungen an eine ferne Vergangenheit, die man selbst nie erlebt hat.

Wenn man nachts in den Wald geht, kommt einem das wie eine Grenzüberschreitung vor. Dass es dazu passenderweise merkwürdig still ist, hat natürlich mit der Tageszeit zu tun. Viele Tiere im Wald schlafen jetzt. Tagsüber wird die menschliche Anwesenheit sogleich bemerkt, vor allem die Vögel senden dann akustische Signale an die übrigen Waldbewohner, Warnrufe, hektisches Aufflattern, kleine Zweige, die dabei abbrechen und nach unten fallen. Nachts ruhen die meisten dieser Wachposten. Andere Tiere im Wald wiederum sind jetzt hellwach. Und streifen umher.