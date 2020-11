Wintersport und Corona : Der Drahtseilakt

Zermatt, am Samstag vor einer Woche: Am Fuß des Matterhorns können es die Skifahrer nicht mehr erwarten. Dicht gedrängt stehen sie am Morgen an der Talstation vor der Gondel, wie eine Schweizer Zeitung berichtete. Kein Corona in der Schweiz? Ganz im Gegenteil. Das Wallis ist neben dem Kanton Genf seit Wochen Corona-Hochburg, die ganze Schweiz hat konstant hohe Infektionszahlen. Die 14-Tage-Inzidenz lag im Wallis am Donnerstag bei 1368; Ende Oktober sogar bei über 2000. Die Bergbahnen in Zermatt und Saas-Fee sind dennoch an sieben Tagen pro Woche geöffnet, die Bergbahnen in Verbier und Crans-Montana am Wochenende in Betrieb. Einziges Zugeständnis an den Infektionsschutz: Statt mittags gemütlich im Restaurant zu sitzen, gibt es auf den Pisten Essen auf Skiern – Pommes, Pizza und Burger im Take-away. Restaurants und Bars sind im Wallis nämlich seit 4. November geschlossen, Hotels allerdings geöffnet.

Gähnende Leere herrscht dagegen auf den Pisten im übrigen Alpenraum. In den Gletscherskigebieten in Österreich, in Südtirol, im Aostatal und in Frankreich ist Zwangspause angesagt. Es gilt mittlerweile ein strenger Lockdown samt allgemeiner Ausgangssperre. Der Skibetrieb wurde eingestellt. Die Zugspitze, die am 13. November bei bester Schneeauflage und Traumwetter in den Winter starten wollte, hat den Saisonbeginn auf Eis gelegt.

Nachdem die Wintersportorte in der vergangenen Saison, die sie Mitte März vorzeitig beenden mussten, noch mit einem blauen Auge davongekommen sind, bangen sie nun um den gesamten Winter. Skischulen haben die Zahl ihrer Lehrer deutlich reduziert. „Es sind in diesem Winter weniger. Aber es werden immer genug Skilehrer da sein“, sagt Martin Ebster, Tourismusdirektor von St. Anton am Arlberg, wo die größte Skischule Österreichs ansässig ist. Insgesamt hofft man überall im Alpenraum auf Last-minute-Buchungen. Dass sich Gäste in Corona-Zeiten kurzfristig entscheiden, haben viele Destinationen schon im Sommer bemerkt. Im französischen Les 2 Alpes schrieb man bereits Ende Oktober für den bevorstehenden Winter ein Minus von 28 Prozent. Tendenz fallend. Reisebüros und Agenturen aus den Niederlanden und Deutschland hätten bereits die Notbremse gezogen und wegen der nicht zu prognostizierenden Corona-Lage teilweise seit Jahrzehnten bestehende Exklusivverträge mit Pensionen und Vermietern von Ferienwohnungen gekündigt, hört man aus Tirol. Die Buchungslage ist eine Katastrophe. „Bescheiden ist ein Hilfsausdruck“, sagt Martin Ebster für St. Anton. Die Wiener Tourismusberatungsgesellschaft Prodinger hat für Österreich bei den Nächtigungen im schlechtesten Fall einen Einbruch von fast der Hälfte gegenüber dem Winter 2018/19 errechnet. Das klingt fast optimistisch, wenn man bedenkt, dass in Tirol 90 Prozent der Winterurlauber aus dem Ausland kommen. Das Prodinger-Fazit: „Diese massiven Rückgänge wären betriebswirtschaftlich nicht mehr zu verkraften.“

Besser zuhause bleiben?

Sollte man angesichts dieser Aussichten den Skibetrieb in diesem Winter erst gar nicht aufnehmen? Diese Option wollte man sich an der Axamer Lizum, einem Skigebiet in der Nähe von Innsbruck, offenhalten. Es folgte ein heftiger Aufschrei in der Landespolitik. Die Angst vor einer Kettenreaktion machte sich breit. Der Schein soll gewahrt werden. Und man hofft, dass die Lust schon kommen wird, wenn erst einmal Schnee liegt, Bahnen und Lifte in Betrieb sind und die Infektionslage sich bessert – zumindest in den Orten, in denen die Menschen vom Tourismus leben. Für Ischgl, im Frühjahr noch Corona-Hotspot, verzeichnete das offizielle „Corona-Dashboard“ am Donnerstag keinen einzigen Fall. „Aktiv Positiv 0“, seht da zu lesen.