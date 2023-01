Winterserie Grüner Schnee (1) : Abschied vom Aschenputtel

Mama, wo ist denn der Schnee?“, fragt ein kleiner Junge in der Bahn kurz vor Bischofshofen. Die Mutter zeigt kleinmütig auf das vereinzelte Schneefeld unterhalb eines Felsgipfels. „So wenig!“, heißt die enttäuschte Antwort des Juniors. Und er hat recht, denn schlimmer kann es Anfang Januar kaum kommen: Der vorweihnachtliche Schnee ist selbst in den Höhenlagen mit Macht getaut, und die Temperaturen an den Bergstationen fallen nicht einmal mehr nachts unter den Gefrierpunkt, sodass Schneekanonen nicht einsetzbar sind. Die verbliebenen Pisten werden vom Tauwetter links und rechts gnadenlos angeknabbert, und nennenswerter Neuschnee bleibt erst einmal nur versprochen. In deutschen und österreichischen Medien erscheinen die skurrilen Bilder der grünen Hänge, die von weißen Kunstschneebändern durchzogen sind. Der Klimawandel bringt sich im Salzburger Land und im ganzen Alpenraum wieder einmal vehement in Erinnerung.

Zimmermann im Sommer, Skilehrer im Winter

Aber dann schneit es doch, und das Bergdörfchen Filzmoos macht seinem Ruf als Schneeloch sofort alle Ehre. Im Nordstau des Dachsteinmassivs fällt hier immer wesentlich mehr Schnee als in der näheren und weiteren Umgebung. Eugen Stadler, Zimmermann im Sommer und Skilehrer im Winter, erzählt von der behördlich beglaubigten Wahrheit dieses Phänomens: In Filzmoos muss er die Dächer laut amtlicher Verordnung solider bauen als in den Nachbargemeinden Radstadt oder Altenmarkt, damit sie die regelmäßig anfallende Schneelast tragen können. Und sogar diese Vorsicht reicht nicht immer, sodass er nach starken Schneefällen oft genug vom Skilehrer zum Schneeschaufler wird, um besonders gefährdete Dächer von übermäßigem Druck zu befreien.