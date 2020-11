Skifahren und Corona : Winter auf Bewährung

Aktualisiert am

Wie früher wär’s auch jetzt am besten: Einzelsessellift ohne Plastikhaube. Bild: Getty

Der Testlauf ging gründlich schief. Die Bilder aus Hintertux, wo sich vor zwei Wochen Menschenmassen dicht gedrängt, als habe es Corona nie gegeben, langsam in die Seilbahn hoch ins Gletscherskigebiet wälzten, gingen durch die sozialen Medien. Und jeder, der sie sah, war fassungslos: Das soll der Neustart in die Wintersport-Saison sein? Haben sie denn nichts gelernt in Tirol? Gibt es keine Lehren aus dem Ischgl-Desaster im Frühjahr? Meinen die Branchenverantwortlichen es wirklich ernst mit ihren Bekundungen, dass die Gesundheit der Gäste absolute Priorität habe? Und ist es trotzdem eine gute Idee, im impfstofflosen Winter 2020/21 Ski fahren zu gehen?

Aus Hintertux heißt es, Skiclubs und Rennteams, die sich allesamt zur Öffnung der Bahnen um 8.15 Uhr auf dem Vorplatz der Talstation versammelten, hätten für jenen Andrang gesorgt. Schon kurze Zeit später sei der Spuk vorbei gewesen und die Freizeitskifahrer wären ohne Gedränge vom Parkplatz zum Einstieg marschiert. Der Schaden ist trotzdem angerichtet, Bilder sind mächtig, auch wenn sie nicht die ganze Geschichte erzählen, zu der auch die Mitarbeiter der Bergbahn gehören, die in jenen Minuten die Maskenpflicht kontrollierten.