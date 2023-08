Windsurfen sieht so mühelos aus. Aber wer das Gleichgewicht verliert, landet im Wasser, immer und immer wieder – oder auf dem offenen Meer. Ein Selbstversuch an der Ostsee.

Am Abend vor meinem ersten Mal gehe ich an den Strand, um zu sehen, was mich erwartet. Ich setze mich an die Düne, stecke meine Füße in den noch warmen Sand und blicke aufs Meer. Eltern scheuchen ihre Kinder aus dem Wasser in Richtung Abendessen, ein Teenagerpärchen passt sich artig Beachbälle zu, dazwischen sind zwei Windsurfer unterwegs. Einer zeigt die immer gleiche Abfolge derselben Bewegungen: steigt aufs Brett, zieht das Segel hoch, verliert das Gleichgewicht, fällt ins Wasser, steigt wieder auf. Der andere gleitet elegant über die See, hüpft über kleine Wellen, wendet mühelos.

Sisyphos und Herakles, so scheint es mir, und ich frage mich, in wessen Fußstapfen ich am nächsten Tag wohl treten werde. Ich ertappe mich dabei, vom Wassersportheldentum zu träumen, davon, die Sisyphosarbeit einfach zu überspringen und sofort dahinzugleiten. Dann zwinge ich mich aber aus dem Reich der Phantasie zurück in die Wirklichkeit: Es wird dauern, bis das Board nicht mehr mich dominiert, sondern ich ihm meinen Willen aufzwinge.