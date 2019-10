Wiltshire : Wie cool ist das denn?

In Wiltshire ist Großbritannien so, wie es seine kontinentalen Verehrer lieben: zart und zivilisiert, verbindlich, gut gelaunt und ein ganz klein bisschen verrückt. Eine Reise entlang des Great West Way.

Gestatten, dass ich mich hier ausziehe?“, fragt der Mann mit dem grauen Bürstenhaarschnitt die Dame im blauen Leinenkleid, die auf der Bank im Sommerhäuschen sitzt und in den Garten von Abbey House blickt. „Oh, bitte, natürlich“, sagt die Dame und betrachtet weiter die prangenden Stauden draußen in der Sonne, Königskerzen und Kugeldisteln, Phlox, Lilien und Akanthus. Nackte Menschen mit Teetassen, Zeitungen, Handtüchern und Picknickkörben kreuzen durch die Rabatten. Abbey House Gardens begeht den monatlichen „Kleider-können-aber-müssen-nicht-Tag“, an dem sich alle Besucher ihrer Hüllen entledigen dürfen. „Um eine Provokation Ihrer geschätzten Person zu vermeiden“, bittet Gartenbesitzer Rufus Pollard am Eingang zugeknöpfte Besucher wie die Dame im blauen Kleid, „ihre Augen freundlicherweise abzuwenden, falls Sie dies für nötig erachten.“

„Ich muss heute dick Sonnenschutz auftragen“, unterrichtet sie der Mann im Sommerhäuschen. „Beim letzten Mal habe ich mich an den empfindlichen Stellen verbrannt. Hier und hier.“ Dabei zeigt er unter anderem auf die Kniekehlen und den Nacken. „Das ist ja schlimm“, erwidert die Dame. „Soll ich Ihnen vielleicht den Rücken eincremen?“ „Oh, das wäre schrecklich nett von Ihnen“, sagt der Mann und stellt sich vor als Jim. Er ist neunundsiebzig und trägt inzwischen nur noch blau-schwarz geringelte Socken und braune Lederschuhe. Im Sommer komme er regelmäßig zum „Clothes Optional Day“ in den Garten; zwei Stunden Fahrt von London bis in die Cotswolds. „Man fühlt sich so wunderbar frei“, erläutert er, „der Natur so nah.“ Und er begleitet die Dame hinaus in den Kräutergarten, wo sie zwischen Lorbeer und Lavendel ein langes, seriöses und einvernehmliches Gespräch über vergangene und vermutlich anstehende Narreteien des neuen Premierministers führen. Ehe sie sich voneinander verabschieden, bittet er: „Würden Sie mich wohl hier bei den Königskerzen fotografieren?“ „Aber gern, Jim.“