Aktualisiert am

Badeurlaub in den schottischen Highlands ist ein bizarres Vergnügen, denkt man. Bis man eintaucht in einen der Bergbäche rund um Braemar.

Nachmittags in den schottischen Highlands, in der Nähe des Ortes Braemar im Cairngorms-Nationalpark. Wir blicken auf zwei Bergbäche, den Allt Connie Fall und den Ey Burn, die hier plätschernd in ein tiefes Becken zwischen den Felsen fließen. Oben auf den Kuppen der Munros liegt noch Schnee.

Andreas Lesti

„Wie kalt ist das Wasser?“

„Es ist sieben Grad warm, gestern waren es noch fünf.“

„Und falls ich reingehe, wie viele Jahre jünger komme ich dann wieder heraus?“

„Was muss ich sagen, damit du reingehst? Fünf?“