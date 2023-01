Ballsaison in Wien : Herr Ober, bitte einen Tänzer

Can ist nicht Billy Wilder. Und das nicht nur, weil der junge Mann in Frack und Nelke gewiss besser tanzen kann als der Hollywood-Regisseur, der sich im Berlin der Zwanzigerjahre für fünf Mark Abendgage als Eintänzer verdingte. Auch steht Can keine Filmkarriere bevor. Der höfliche junge Mann türkischer Herkunft – „gestatten, Gnädigste?“ – ist promovierender Jurist und arbeitet im Handelsrecht für eine internationale Kanzlei, deren Name auch seiner Dame bekannt ist. Vor allem aber ist Can leidenschaftlicher Tänzer, Walzer, Cha-Cha-Cha, Rumba, und als solcher – freilich nur als solcher – buchbar.

Heute aber heißt das nicht mehr wie zu Zeiten Billy Wilders Eintänzer, sondern ganz unverfänglich Taxitänzer. Das klingt nicht nach Mauerblümchen, sondern nach Selbst-ist-die-Frau. Und diese, dem Alter der Debütantinnen längst entwachsen, braucht gerade keine Fahrt von hier nach da, sondern einen, der rechts und links drehend sieben Stunden durchhält – so lange dauert für gewöhnlich eine durchtanzte Nacht. Etwa 450 Bälle finden in der Wiener Saison vom 11. November an statt. Sie beginnen traditionell um zehn, nach dem Souper, obgleich man sich da zurückhalten sollte, denn das Vorhaben ist kräfteraubend und erfordert einen leichten Magen.