Einer ihrer wichtigsten Spots befindet sich direkt am Eingang von Les Goudes: das Restaurant und Hotel „Tuba“. Auf Instagram ist der ehemalige Tauchklub, in dem schon der Commandant Cousteau vorbeischaute, eines der beliebtesten Motive stylischer Marseille-Reisender. Lang und flach wie ein Boot, klebt das Haus direkt am Felsen und sieht aus wie eine etwas vereinfachte Version einer Villa von Eileen Gray. Egal, an welchem Punkt man sich hier befindet, im Restaurant, in den vier kleinen, ganz schlicht gehaltenen Zimmern, überall schaut man auf dieses fast dümmlich glücklich machende Meer. Morgens laufen junge, sehr braun gebrannte und gut aussehende Menschen über die Felsen und richten gelb-weiß gestreifte Liegekissen her, abends stellen sie große Schüsseln mit Salaten, Tarama, Fisch und Eis in die Mitte der Tische, die fast im Wasser stehen. Zum Teilen, versteht sich. Schließlich will die Philosophie dieses vor zwei Jahren von drei Marseillern eröffneten Ortes der Philosophie der Stadt folgen: Großzügigkeit, Offenheit und ein leichtes Durcheinander sind die Pfeiler des hiesigen Lifestyles. Und vielleicht auch des Essens, sagt Vérane Frédiani, als wir am Tag zuvor leicht lebensmüde unter der Drei-Uhr-Hitze zu Fuß zur Wallfahrtskirche „Notre-Dame de la Garde“ hochlaufen.

„In Marseille war das Essen schon immer ein Weg, sich trotz aller Unterschiede nah zu sein und zu verständigen. Das macht es so interessant.“ Glaubt man der gebürtigen Marseillerin, ist ihre Stadt zurzeit die spannendste Gastronomie-Destination des Landes. Eine, das möchte sie speziell festhalten, in der weibliche Chefs, diese noch immer recht seltene Spezies, boomen. „Es gibt wahnsinnig viele tolle Frauen, die hier Restaurants eröffnen.“ Julia Sammut und ihre „Épicerie L’Idéal“ etwa, dieses kleine Restaurant im aufgekratzten Hafenviertel Noailles. Dort kann man bei einem „Fleurs d’Oranger“-Tee und unterhaltsamem Treiben auf der Straße ein Milchbrot mit Thunfisch, Kapern und eingelegter sizilianischer Zitrone essen und sich ganz kurz wie mitten in Tunis fühlen. Man habe beim Thema Marseille und Essen lange die Nase gerümpft, gesagt, man ernähre sich hier doch nur von Pizza, Pasta und Couscous; nur habe sich die Landschaft in letzter Zeit vollkommen verändert, meint Frédiani, die dem kulinarischen Revival ihrer Heimat mit „Marseille cuisine le monde“ gerade ein ganzes Buch gewidmet hat: „Die Vielfalt, die Marseille durch all die hier vertretenen Kulturen bietet, ist einzigartig. Hier mischen sich Einflüsse aus dem Maghreb, Armenien, Italien, Frankreich, Portugal, der ganzen Welt. Es ist eine sehr reiche Küche, aber vor allem eine, die ihre populären Wurzeln nicht verleugnet. Man feiert eine gewisse Einfachheit.“