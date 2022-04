I

n der Morgendämmerung sind bereits die Umrisse der Wüstenakazien zu erkennen. Auch die Konturen der noch leeren Heißluftballone, die nebeneinander auf dem Wüstenboden liegen, zeichnen sich allmählich ab. Gasbrenner erwärmen die Luft in den Hüllen, ein Ballon nach dem anderen steigt auf. Unser Pilot heißt Richard Ashford. Mit seinem Ballon flog der Brite schon über die Schweizer Alpen, zuletzt war er acht Jahre lang in Myanmar. Und jetzt ist er mit seinem Kopiloten Mark Thompson, einem erfolgreichen Unternehmer, in Saudi-Arabien.

Mehr als 140 bunte Heißluftballone aus aller Welt heben an diesem Morgen ab. In der schönsten Art des Fliegens ziehen sie langsam und lautlos über eine atemberaubende Landschaft. Sie steigen bis zu 220 Meter auf, eine warme Wüstenbrise scheint sie zu treiben. Wir gleiten sechs Kilometer über die antike Nabatäerstadt Hegra hinweg, entlang 107 Felsengräbern und über Felsenformationen, die die Erosion kunstvoll aus dem weichen Sandstein gemeißelt hat.