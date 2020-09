Einmal Haller, immer Haller : Wie ich meine mir unbekannte Heimatstadt wiederentdeckte

Je tiefer ich in die Altstadt komme, desto schwerer fällt es mir zu glauben, dass dies mein Schulweg gewesen sein soll: eine schmale Straße vorbei an einem Asia-Imbiss, an den Kleiderständern eines Ausverkaufs und dann hinein in eine dunkle Unterführung. Das ist alles deutlich zu klein, viel zu eng, und was überhaupt ist aus der Bäckerei geworden, in der es weiße Mäuse für fünf Pfennig das Stück gab? Wenigstens das: Der Straßenbelag fühlt sich richtig an, Pflastersteine, zum Hüpfen geeignet, was allerdings gerade niemand tut. Vor der Eisdiele an der Ecke steht tief ins Sortiment gebeugt ein Mann mit Schirmkappe, kein Kind. Nein. Das kann nicht der Weg sein, den ich zwei Jahre lang gegangen bin, um Schreiben, Lesen und erfolglos Schwäbisch zu lernen.

Schwäbisch Hall ist eine wunderschöne Stadt östlich der etwas weniger schönen, aber größeren Stadt Heilbronn, die bisweilen sogar als Wirtschaftsmetropole bezeichnet wird. Schwäbisch Hall wird unterschätzt, könnte man sagen, wobei jene, die eine Vorstellung des Orts haben, unverzüglich ins Schwärmen geraten: das Fachwerk, die Kirche auf dem Hügel! Die Freilichtspiele auf der Treppe! Dazu der Fluss, der Kocher, der gleich einem samtigen Band durch die Talaue plätschert. Die gepflegten Ackeranlagen. Einer der schönsten Weihnachtsmärkte des Landes. Wussten Sie, dass die Tauben in Schwäbisch Hall zum Wohle des Stadtbilds mit Bussarden gejagt werden? Und die Maultaschen die besten im Großraum Stuttgart sind?