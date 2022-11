Fußball-WM : Wie Fans sich in Qatar verhalten sollten

Die Fußballweltmeisterschaft rückt das Emirat weltweit in den Fokus. Wer nach Qatar reisen möchte, sollte aber einige Dinge beachten - von Zärtlichkeiten in der Öffentlichkeit, der Kleiderordnung bis hin zu den WM-Apps.

Touristen an der Strandpromenade von Doha: In Qatar herrscht eine strenge Kleiderordnung, aber wegen des Tragens von Shorts wird niemand verhaftet. Bild: AFP

Das Erstaunlichste an dieser erstaunlichen Fußball-WM in Qatar ist, dass sie in einem Land stattfindet, in dem Alkohol absolut tabu ist. Qatars Gesellschaftsmodell orientiert sich streng am Koran. Die Frage, wie die trinkfreudige Fußballkultur des Westens damit zusammengehen soll, wurde seit der Vergabe diskutiert. Und noch ehe die Stadien fertig waren, stand fest: Es wird Bier geben.

Aber auch andere Fragen treiben Fußballfans um, die vorhaben, ins Emirat zu reisen. Die Lage für queere Menschen ist komplex. Homosexualität ist illegal, und Nichtregierungsorganisationen prangern die Menschenrechtslage in dem Wüstenstaat an. Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) hat nach ihrem Besuch eine Empfehlung für WM-Reisen ausgesprochen, auch weil die qatarische Regierung zugesichert hat, deutsche Fans seien sicher. Doch wie sollen sich Reisende nun verhalten? Acht Fragen und acht Antworten aus gegebenem Anlass: