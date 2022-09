Gletscherschwund in den Alpen : Das ist der Greta-Effekt

Als sich der Bus von Brig nach Fiesch hinaufwindet, schauen Amaya (20) und Ana Elisa (17) mit großen Augen in die Landschaft. Voll krasse Berge hier. Am Abend zuvor waren wir in Hamburg in den Zug gestiegen. Ein Start auf drei Meter Meereshöhe, nun, am frühen Nachmittag, stehen wir auf knapp 2800 Me­tern, die Seilbahn hat uns aufs Eggishorn gebracht. Die beiden fuhren bis­lang meistens ans Meer, diese Reise beschert ihnen also einige erste Ma­le: Sie waren noch nie in der Schweiz, sie waren noch nie so hoch. Und sie haben noch nie einen Gletscher gesehen. Deshalb sind wir hier. Ich möchte meinen Nichten einen Gletscher zeigen, solange es noch geht.

Am Aussichtspunkt Eggishorn liegt uns der Aletschgletscher zu Füßen, der größte Gletscher der Alpen, eine breite graue Schlange mit zwei dunklen Streifen auf dem Rücken. Die beiden sind erstaunt, sie hatten sich das anders vorgestellt, eher wie einen Berg mit viel Schnee darauf, „eisblau oder weiß, aber nicht so grau, und nicht so etwas Flaches“. Die Dimensionen sind von oben schwer auszumachen, eine Einheimische sagt, da unten seien Seilschaften unterwegs, man kann sie aber nicht erkennen, sieht nur schwarze Punkte. Felsen, Schotter, Menschen?