Neujahrsessen in Patagonien : Die Erde ist der Ofen

Der Neujahrstag fällt auf der Südhalbkugel in den Hochsommer, der im Süden Südamerikas meist heiß und trocken ist. Das sind ideale Voraussetzungen für das Curanto, das traditionelle Festessen, mit dem in Patagonien das neue Jahr an der frischen Luft begrüßt wird. Auch Familie Aguilar hat Verwandte, Anverwandte und Freunde eingeladen, je mehr Menschen, desto besser, denn das Curanto ist viel mehr als ein bloßes Essen. Es ist ein kollektives Kochspektakel.

Die Familie ist sich schnell einig, wer in diesem Jahr die Rolle des Curantero übernimmt, des Chefkochs und Zeremonienmeisters. Es wird der älteste Neffe Eduardo sein. Fleisch kann so gut wie jeder Argentinier grillen, aber es unter der Erde in einer Art natürlichem Dampfkochtopf zusammen mit Gemüse zu garen, das ist eine Kunst für sich. Eduardo hat von klein auf bei Curantos zugeschaut, später mitgeholfen, er kennt sich aus mit Feuer, Erde, Luft und Wasser. Oft ist er tagelang mit dem Pferd in der wilden Natur der Anden unterwegs, um Kühe einzutreiben, ob im verschneiten Winter oder im trockenen Sommer. Er weiß, welche Holzart wie lange und wie heiß brennt, mit welcher er morgens schnell Wasser in einer Blechbüchse für den Mate-Tee heiß machen kann, wie er ein Stück Fleisch auch bei Dauerregen saftig grillt, welche Gefahr der fast ständig wehende Wind in Patagonien bei offenem Feuer birgt, wie vorsichtig er in den Sommermonaten sein muss und wie wichtig es ist, einen Flecken zu finden, an dem die Erde nicht zu trocken ist. Denn sonst könnte seine Feuerstelle die Wurzeln naheliegender Bäume unterirdisch in Brand setzen.

Ein Scheiterhaufen aus trockenen Ästen

Der Morgen beginnt mit dem Sammeln faustgroßer Steine. Die ersten Gäste trudeln ein, und jeder hilft mit, die Steine aus dem Flussbett zu fischen oder am Wegesrand aufzulesen. Eduardo entscheidet, wie groß die Kochstelle sein soll, und beginnt, ein rechteckiges, anderthalb Meter breites und zwanzig Zentimeter tiefes Erdloch auszuheben, das je nach Anzahl der Gäste ein bis mehrere Meter lang sein kann. Es werden fünfzig Gäste erwartet, also schaufelt er es knappe zwei Meter lang. Darin wird eine Art Scheiterhaufen aus trockenen Baumästen und den Steinen errichtet und angezündet. Das Holzfeuer muss ausreichen, bis die Steine rot glühen vor Hitze. Das dauert in der Regel zwei Stunden. In der Zwischenzeit werden die wagenradgroßen Blätter der Nalca-Pflanze gesammelt, auf die später das Essen zuerst gebettet und dann mit den Blättern zugedeckt wird. Nalca, zu Deutsch Mammutblatt, ist eine Art überdimensionaler Rhabarber und wächst in Patagonien wild, vorwiegend an schattigen Ufern.

Was Gemüsegarten und Markt gerade hergeben, kommt in den Erdofen: Kartoffeln, Süßkartoffeln, Karotten, Bohnen, Erbsen, Maiskolben, Zwiebeln, Zucchini, Kürbisse. Je größer das Fest, umso größer sind auch die Fleischberge: Lämmer, Hähnchen, Rinderrippen, Bratwürste, alles ist erlaubt und erwünscht und wird auf einer großen Holztafel in der Nähe des qualmenden Erdlochs bereitgelegt, damit es rechtzeitig griffbereit ist – denn später geht es um Sekunden.

Ein kleiner Luftzug könnte alles zunichte machen

Der Holzsteinhaufen fällt immer mehr in sich zusammen, die Steine glühen, und allein Eduardo entscheidet, wann die richtige Temperatur erreicht ist, um die Kochstelle bereitzumachen. Mit langen Schaufeln verteilen er und seine Helfer dann die heißen Steine gleichmäßig im Erdloch und entfernen die überschüssige Glut. Nur die Steine dienen als Wärmequelle, zusätzliche Holzglut würde alles überhitzen. Den Männern läuft der Schweiß, die Sonne brennt von oben, die Steine tun es mit einer Temperatur von dreihundert Grad von unten. Sie arbeiten jetzt, so schnell sie können. Eduardo benetzt blitzschnell die Nalca-Blätter mit Wasser und legt sie dicht an dicht auf die heißen Steine. In Windeseile platzieren die Brüder und Onkel das Fleisch, die Tanten und Schwestern das Gemüse darauf. Die Reihenfolge spielt keine Rolle, Hauptsache, es geht schnell. Jeder Handgriff sitzt, für Absprachen gibt es keine Zeit. Kaum liegt das bunte Essensmeer auf dem grünen Blattbeet, decken flinke Hände alles mit weiteren Nalca-Blättern und aufgeschnittenen Kartoffelsäcken ab. Dann begraben Eduardo und die Männer das Ganze im Handumdrehen mit Erde und drücken sie fest. Ein kleiner Luftzug, und die Glut könnte sich aufs Neue entfachen, was unbedingt verhindert werden muss. Jetzt endlich können sich die schnaufenden Helfer den Schweiß abwischen und ihre Kappen lupfen.