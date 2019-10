Am Zonenrand : Blitzsauber und sehr aufgeräumt

Dass Herr Bataarjav Dambadondog bei den Paralympics im Bogenschießen so gut abschnitt, hatte auch etwas mit dem Eichsfeld zu tun. Der Mongole war bei dem Behindertenwettstreit in Peking 2008 mit einer selbstgebauten Unterschenkelprothese in die Werkstatt der Firma Otto Bock gekommen. Die Spezialisten, die bei jeder Behindertenolympiade in Mannschaftsstärke Hilfe leisten, hielten sich nicht lange mit einer Reparatur auf, sondern versprachen, eine neue zu bauen. Kurze Zeit später besuchte Dambadondog die Techniker wieder. Mit seiner Goldmedaille.

Dokumentiert ist der Fall samt Originalprothese im Firmenmuseum von Otto Bock in Duderstadt im Eichsfeld. Das Unternehmen ist einer der Weltmarktführer in Sachen Prothetik. Die Besucher können hier Holzbeine aus der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg ebenso besichtigen wie Modelle von Handprothesen, bei denen sich in diesen digitalen Tagen jeder einzelne künstliche Finger bewegen lässt. Das Unternehmen, schon lange jenseits der Grenze im westlichen Teil des Eichfelds niedergelassen, hatte Ende 1991 von der Treuhand das alte Fabrikgebäude in Königssee in Südthüringen zurückgekauft, den ursprünglichen Firmensitz. Hier wuchs wieder zusammen, was zusammengehörte.