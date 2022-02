Westukrainische Karpaten : In einem anderen Land

Bis zuletzt hofften die Menschen in der Ukraine, dass der Krieg doch noch abgewendet werden könnte – unser Autor auch. Ein Bericht aus einem idyllischen Skiort in den Karpaten, der plötzlich zur Front gehört.

Nach einem Tag im weiß wirbelnden Schneesturm und weiteren zwanzig Zentimeter Neuschnee verziehen sich gegen Ende der Nacht die letzten Wolken. Die Morgensonne blinzelt über den Bergkamm, bald strahlt sie herab auf das Bergdorf Dragobrat in den Karpaten. Man könnte jetzt Ski fahren. Man könnte abends in eine der kleinen Bars gehen, wo sie in den vergangenen Tagen feierten, als gäbe es weder Corona noch Putin. Sie hatten bis zuletzt gehofft, dass es nicht so schlimm kommen würde, und als wir hier ankamen Anfang der Woche, sah die Welt hier so weiß und paradiesisch aus, dass man fast vergessen konnte, was im Osten des Landes drohte. Es kam schlimmer, als sie es befürchtet hatten.

Andreas Lesti Redakteur im Feuilleton der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung in Berlin. Folgen Ich folge

In der Nacht vom Mittwoch auf Donnerstag hatte es wieder geschneit, wieder liegt eine dicke neue, glitzernd weiße Schicht auf den Straßen, Häusern, Bäumen. Doch morgens um 5.49 Uhr erreicht uns die Nachricht, dass russische Truppen die Ukraine angreifen – nicht nur den Osten, sondern auch Kiew und andere Städte. Wir befinden uns über 1200 Kilometer entfernt von der Front, doch es heißt jetzt, es würden auch Ziele beschossen, die nur hundert Kilometer von uns entfernt lägen. Wir packen unsere Sachen und treffen uns an der Rezeption. Alle Flüge sind gestrichen worden; jetzt soll uns ein Bus über die Grenze nach Rumänien bringen.