Kann man sich einen seriösen Reiseführer vorstellen, in dem die Halbinsel Krim als russisch oder rechtmäßiger Teil Russlands präsentiert würde? Nein? Aber die Westsahara Besatzern zu überlassen? Kommt in den besten Häusern vor.

Das Gebiet, fast so groß wie Italien, liegt am Atlantik zwischen Marokko und Mauretanien und wurde 1975 völkerrechtswidrig von Marokko annektiert. Die größte deutsche Reiseverlagsgruppe MairDumont GmbH & Co. KG, zu der auch der Verlag Karl Baedeker, Marco Polo, die deutschen Lonely-Planet-Ausgaben und viele andere Marken gehören, behandelt es dennoch in mehreren Reiseführern wie selbstverständlich als Teil des Königreichs. Die Westsahara, erfährt man etwa in diesen Büchern, „unterscheidet sich grundlegend vom Rest des Landes“. Die Stadt Laayoune habe „sich inzwischen in einigen Sektoren der Oberstadt zu einer der modernsten marokkanischen Metropolen“ entwickelt. Die Lagune von Dakhla: „Ein Paradies für Ornithologen, Wassersportler und Angler, vor allem aber für Kitesurfer und hippe Marokkobesucher.“