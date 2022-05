Suche nach der Vermieterin : Das fehlende N und die fehlende Wohnung

Was tut man, wenn man vor einem Haus steht, in dem es das gemietete Apartment ganz offenbar nicht gibt? Ein Airbnb-Abenteuer in Ligurien.

Mit mehr als tausend Kilometern Autofahrt im Sitzfleisch, drei Stunden Stop-and-go von Altdorf bis zum Tunnel durch den Gotthard und einer Nacht im Tessin zu Schweizer Preisen, Bett und Cordon bleu vom Feinsten, um den Urlaub zu begrüßen, glaubt man nicht so leicht mehr alles, was da eine fremde Stimme am Telefon, fern irgendwo in einem Callcenter erzählt.

Wir warfen unsere Schatten auf einen Zebrastreifen im Asphalt der Piazza Roma in 16043 Chiavari, Provinz Genua, an der ligurischen Küste, und waren zunächst einmal zu früh. Mittags pflegt der Italiener seine Ruhe. Sogar der Kinderspielplatz jenseits des Überwegs war abgeschlossen und achtete die Siesta. Vor uns, neben einer Drogerie, deren Eisenrollo den Eindruck machte, es wolle auch zukünftig nur noch unten bleiben, erhob sich eindrucksvoll in warmem Ton der Wohnpalast mit der korrekten Nummer 25, Piazza Roma, unserer Adresse für die nächste Zeit.