Wenn die Stille endet : Was für Vögel!

Im Lockdown entdeckte unser Autor die Vogelwelt vor seiner Tür, an einem wilden Donauarm in Regensburg – und kam den Krähen, Reihern und Störchen dabei so nahe, dass er sich nun vor dem Ende der Ruhe fürchtet.

Ich habe es getan. Habe es wirklich getan. „Hey! Da darf man nicht rauf!“ Der junge Kerl mit den Locken bleibt am Hang der kleinen Halbinsel stehen und dreht sich zu mir um. „Das is’n Rückzugsort für Brutvögel!“ Sofort läuft er zurück, übers Kiesbett auf die Wiese, von der er gekommen ist. „Tschuldigung, das wusste ich nicht.“

Es ist Frühsommer am Fluss, ein sonniger Vormittag in Stadtamhof, der Regensburger Stadtinsel, auf der ich lebe und täglich an der Donau entlangspaziere. Aber für heute ist die Idylle dahin. Ich muss die ganze Zeit an den Jungen mit den Locken denken. Daran, dass ich ihn verscheucht habe, weil er das Schild nicht gelesen hat: „Achtung, Vogelbrutzeit! Die Inseln stellen einen Rückzugsort für viele Brutvögel dar.“ Ich mag Verbotsschilder nicht, und noch weniger mag ich Menschen, die andere darauf hinweisen, was in letzter Zeit ja ziemlich häufig passiert. Und nun verjage ich, im Namen der Vögel, diesen Jungen von der Insel? Was ist aus mir geworden?