Nationalpark Kellerwald : Totes Holz gibt neues Leben

Deutschlands alte Buchenwälder feiern ihr zehntes Jubiläum als Weltkulturerbe. Der Nationalpark Kellerwald beteiligt sich mit einer Erweiterung seiner Fläche – diese umfasst auch spektakuläre Steilhänge am Nordufer des Edersees.

Als Kinder und Jugendliche hatten wir keinen Begriff von diesem Naturschatz in unserer Nachbarschaft. Nicht einmal im Biologieunterricht erfuhren wir etwas über die jahrhundertealten Rotbuchen oder die kuriosen Süntel- und Hutebuchen im Kellerwald. Die meisten Erwachsenen sehnten sich damals nach dem Land, wo die Zitronen blühen, die wenigen Wanderer galten als verschrobene Zeitgenossen, und der Nachwuchs fühlte sich abgehängt in einer Provinz, die als „Hessisch Sibirien“ verrufen war. Kaum jemand hatte einen Blick für den einzigartigen Charakter des hiesigen Buchenwaldes. Eines Tages allerdings entdeckten wir Kinder beim Dörfchen Albertshausen auf einer Anhöhe das wunderliche Waldstück Halloh. Wir deklarierten es zu unserem persönlichen Zauberwäldchen, denn merkwürdige Kobolde, Gnome und Kauze mit bizarren Körpern und Gesichtern schienen sich dort versammelt zu haben – auf einem Spielplatz wie aus dem Märchen.

Das skurrile Stelldichein von Fabelwesen besteht aus fast zweihundert krüppeligen Hutebuchen. Inzwischen haben die meisten etwa zweihundert Lebensjahre auf ihren krummen Buckeln, und einige sind so vital, dass sie locker noch ein weiteres Jahrhundert durchhalten können. Man mag das diesen Methusalem-Gestalten kaum zutrauen, denn es ist ihnen anzusehen, dass sie ihre Wachstumsarbeit unter schwersten Bedingungen verrichten mussten, dass sie regelmäßig unter Hunger und Durst, Hitze und Frost zu leiden hatten. So mussten sie jede Gelegenheit ergreifen, sich in irgendeine Richtung zu strecken oder zu winden – nach oben oder zur Seite, je nach Wind und Wetter, dankbar für jeden Sonnenstrahl. Krumm und kantig sind sie dabei geworden, mit verbogenen Stämmen, kühn ausgeschwungenen Ästen, knotigen Verzweigungen und vergeblich angestrebten Gabelungen und Verästelungen.