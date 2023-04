Wer Geschmack hat, muss noch lange kein Gesicht haben. Davon kann die Nahe ein fatalistisches Trinklied singen. Denn das Bild von ihr ist das wohl vageste aller deutschen Weinbaugebiete, eine einzige große Leerstelle, während bei ihren Konkurrenten aus jeder geöffneten Flasche wie ein guter Geist auch eine ganze Flut an Assoziationen steigt: die spektakulären, in zwei Jahrtausenden gewachsenen Steilhänge der Mosel; die fidelen Winzerdörfer der Pfalz mit ihren sandsteinernen Gutpalästen und den dionysischen Weinfesten; das zärtliche Zwiegespräch zwischen Wingerten und Flusswindungen am fränkischen Main; das erzromantische Wechselspiel aus Ritterburgen, Weinbergen und der schönen Verführerin Loreley am Mittelrhein; die filigranen Rebenreihen, die sich auf ihren Terrassen ganz verliebt an die Flanken des Kaiserstuhls schmiegen: All diesen ikonographischen Kulissen hat die Nahe, der gesichtslose Geschmacksgigant unter den deutschen Weinbaugebieten, nichts Ebenbürtiges entgegenzusetzen – außer ihren Weinen, die für jeden Kenner zu den Kronjuwelen des deutschen Re­benschatzes gehören.

In bester Lage

Dabei stehen wir mitten im Paradies. So heißt – vielleicht aus Trotz, vielleicht auch aus Sarkasmus – das Herzstück des 230 Meter hohen Bosenbergs bei Bosenheim, eine der Spitzenlagen des Winzers Martin Korrell, mit dem wir gemeinsam über die untere Nahe blicken. Zu unseren Füßen liegen flurbereinigte Rübenäcker, viel be­fahrene Schnellstraßen und die Gewerbegebiete Bad Kreuznachs, die sich wie Endmoränen in die Landschaft fressen. Am Horizont thronen hoch über dem Rhein stolz die Weinberge Rheinhessens und des Rheingaus, Rottland und Roseneck, Scharlachberg und Rochuskapelle, während sich die Nahe irgendwo im unsichtbaren Nirgendwo verliert. Auch das Weindorf Bosenheim, in dem es noch ein Dutzend Winzer gibt, bleibt im Ungefähren der deutschen Neubauviertel-Ästhetik und wird damit zu einem archetypischen Vorposten der Nahe – vermutlich ein Tribut an die vergleichsweise kurze Ge­schichte der Rebenregion, die erst 1971 zu einem eigenständigen Weinbaugebiet wurde. Doch sie hat es sich in ihrem vermeintlichen Aschenputtel-Dasein be­quem und glücklich eingerichtet und sortiert nicht etwa Erbsen, sondern selektiert still und leise beste Trauben für großartige Gewächse.

Martin Korrell macht das nun schon in der sechsten Generation. Seit 1832 baut seine Familie, eingewanderte Hugenotten mit vermutlich andalusischen Wurzeln, an der Nahe Wein an. Doch erst Korrells Vater Wilfried wandelte den landwirtschaftlichen Mischbetrieb 1970 in ein reines Weingut um und begann da­mit, sein Portfolio systematisch um die besten Lagen entlang des Flusses zu er­weitern. Er sicherte sich am liebsten die steilsten Weinberge, die zu bewirtschaften sich damals kaum noch jemand die Mühe machte. Der Altwinzer aber er­kannte ihr Potential und überließ so seinem Sohn eine fabelhafte Grundlage an Weinbergen, die Martin Korrell nach seiner Lehre als Weinbautechniker in Bad Kreuznach und seinem Eintritt in das Weingut 1995 genauso konsequent auf jetzt 30 Hektar Rebfläche ausbaute – zu ei­nem Schatz, wie es ihn an der Nahe kaum ein zweites Mal gibt. Denn die Familie Korrell bewirtschaftet heute sechs Große Gewächslagen entlang des gesamten Flusses und bildet damit so gut wie wohl kein anderes Weingut die ge­samte geologische und klimatische Vielfalt des vielfältigsten aller deutschen Weinbaugebiets ab, stärker noch als die großen Namen an der Nahe wie Diel oder Dönnhoff, Emrich-Schönleber oder Schäfer-Fröhlich, Dr. Crusius oder Prinz Salm.