Eine Spinne kann Liebesbande weben, also doch! Als Paddy McKillen vor dreißig Jahren in São Paulo die erste Monumentalskulptur einer Spinne von Louise Bourgeois sah, habe er sich sofort in die Künstlerin verliebt, so gab der irische Immobilienentwickler, Hotelier und Freund des U2-Sängers Bono kürzlich kund. Später besuchte McKillen die gebürtige Pariserin in ihrem New Yorker Atelier. Die Anziehung war gegenseitig: „We just fall in love“, erinnert er sich. Aus der Liebe wurde Begehren, das jedoch zunächst auf Ablehnung seitens der Künstlerin stieß: Louise Bourgeois war nicht bereit, eine ihrer vom Guggenheim Museum in Bilbao bis zum Mori Art Museum in Tokio weltweit ausgestellten Crouching Spiders für McKillens provenzalisches Weingut Château La Coste zu schaffen. Ihre Skulpturen gehörten nicht in private Hände, sondern sollten öffentlich zugänglich sein, so das Verdikt der Künstlerin. Es sollte zur Geburtsstunde des spektakulärsten Zentrums zeitgenössischer Kunst in der Provence werden.

Musikpavillon als gigantisches Mikado-Spiel

Der schwerreiche Ire lockte Bourgeois mit dem Vorschlag, die in Bronze und Edelstahl gegossene Spinne auf einer Wasserfläche vor einem von Tadao Ando zu entwerfenden Ausstellungsbau zu platzieren. Mehr noch, McKillen versprach, seinen zweihundert Hektar großen Besitz in den Coteaux d’Aix mit Kunstwerken aus der eigenen Sammlung zu bestücken und fürs Publikum zu öffnen. Knapp zwanzig Jahre später ist Bourgeois’ Crouching Spider das Hauptwerk von Château La Coste. Bei der Ankunft führt kein Weg an dem auf nadeldünnen Beinen durch ein Wasserbassin vor Tadao Andos zentralem Ausstellungsgebäude stakenden Insekt vorbei. Ringsherum stehen Reben. Die Botschaft ist klar: Das Château La Coste, das genau genommen keines ist, sondern eine Bastide aus dem siebzehnten Jahrhundert, schreibt sich Wein, Kunst und Architektur gleichermaßen ins Weißbuch. High End ist in allen drei Kategorien Pflicht. Der Grand Vin Rouge zählt zu den besten Roten der AOP Coteaux d’Aix, und neben dem Japaner Ando sind sieben weitere Pritzker-Architekturpreisträger vertreten oder gerade tätig. Von Jean Nouvel stammt das aluminiumgleißende Keltergebäude. Frank Gehry hat einen luftigen, wie ein gigantisches Mikado-Spiel daherkommenden Musikpavillon geschaffen. Renzo Pianos Pavillon de la Photographie erinnert an einen im Weinberg gestrandeten Windjammer mit aufgeblähten Segeln. Richard Rogers’ über einem Waldhang schwebender, ufogleicher Pavillon wird von einer orangefarbenen Rohrkonstruktion vorm Absturz bewahrt. Oscar Niemeyers blütenweißer, nierenförmiger Pavillon wurde erst in diesem Jahr vollendet, zehn Jahre nach dem Tod des Brasilianers.