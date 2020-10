In verschiedenen Regionen der Welt werden bis heute deutschbasierte Pidgin-Sprachen oder deutsche Dialekte gesprochen. Zu denken ist da zum Beispiel an das Küchendeutsch in Namibia, an das Riograndenser Hunsrückisch in Brasilien und an das Deutsch der Donauschwaben in Ostmitteleuropa. Doch Unserdeutsch ist die weltweit einzige bekannte deutschbasierte Kreolsprache: eine unter kolonialem Sprachzwang entstandene Kontaktsprache also, die zur Erstsprache einer ganzen Sprachgemeinschaft wurde. Im Gegensatz zu Pidgin-Sprachen wie dem Küchendeutsch in Namibia wurde Unserdeutsch als Muttersprache von einer Generation an die nächste weitergegeben. Die Missionare zwangsverheirateten die Mischlingskinder der ersten Generation untereinander, um eine „Rassenmischung“ zu verhindern.