Mit Kindern im Altmühltal : Jetzt mal ganz langsam

Ein Blubbern links, ein Glucksen rechts, ein Rascheln von oben – ansonsten ist es still. Die Wasseroberfläche glitzert, und darunter leuchten die Schlieren des Hahnenfußes in Signalgrün. Die hügelige Landschaft zieht unter einem weißgrauen Himmel in Zeitlupe vorbei, Wacholder, felsdurchsetzte Hangwiesen, Strommasten und Schafsweiden. Neben uns schwimmt eine Entenfamilie, in der Ferne steht ein Graureiher, der bald lautlos davonfliegt. Sonst: Nichts. Die Altmühl gibt heute das Tempo vor, und das ist: sehr langsam. Kein Wunder, denn wer sich mit dem Superlativ „langsamst fließender Fluss Bayerns“ schmückt, den muss man irgendwo zwischen meditativ und hypnotisch einordnen. Behäbig weichen wir Brennnesseln, Brombeersträuchern und Weidenzweigen am Ufer aus. In die sich dehnende Stille hinein fragt der Elfjährige: „Wie endet die Unendlichkeit?“ Paddelschlag links. „Keine Ahnung.“ Paddelschlag rechts. „Mit t.“

Als Vater einer Viertklässlerin und eines Sechstklässlers kennt man das Komikgenre der Flachwitze besser, als einem lieb ist. Und dachte sofort an einen weiteren seichten Gag, als Michael Müller heute Morgen fragte: „Kann man in der Altmühl ertrinken?“ Müller schaute ein wenig schief und wartete – genau wie Viert- und Sechstklässler das tun – einen Tick zu lange mit der Antwort: „Ja, wenn man zu faul zum Aufstehen ist.“ Michael Müller, der Eigentümer des Campingplatzes und des dazugehörigen Bootsverleihs in Beilngries, einem der größeren Orte der Gegend, hatte uns an diesem Morgen nach Kipfenberg gefahren, 16 Kilometer flussaufwärts. Die Altmühl windet sich hier in vielen Schleifen quer durch das nördliche Bayern, von Gunzenhausen bis nach Kelheim, wo sie in die Donau mündet. Und auf allen nur denkbaren Teilabschnitten, die sich dazwischen befinden, können Bootswanderer sich gemütlich dahintreiben lassen oder aktiv voranpaddeln. Da ist wirklich für jeden etwas dabei.

Am Parkplatz wuchteten wir gemeinsam den roten Kanadier vom Hänger, und Michael Müller erklärte den Kindern, wie sie die Stechpaddel am besten einsetzen. Sein Campingplatz, „das kann man sich nicht vorstellen! – platzt seit einem Jahr aus allen Nähten“, erzählte er und macht kein Geheimnis daraus, dass er von Corona profitiert hat: „Vergangenes Jahr hatten wir fast die Hälfte aller Übernachtungen von ganz Beilngries.“ Dann wünschte Müller uns viel Spaß auf diesem „langsamst fließenden Fluss“ und rief uns hinterher: „Manche sagen auch, es ist der schnellst fließende See Bayerns.“